11 ilde dev operasyon: Bir suç örgütü daha çökertildi!

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 14 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 402 mermi, 390 kök Hint keneviri, bin 403 uyuşturucu hap, 479,67 gram esrar, 1,29 gram kokain, 347,3 gram bonzai, 3,2 gram amfetamin, 2 esrar öğütme aparatı, 2 hassas terazi, 3 çelik yelek ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 milyon 500 bin lira değerindeki 2 gayrimenkul ile 7 milyon 275 lira değerindeki 12 araca el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Tolga Hoşgökdelen'in de bulunduğu 73 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 33 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.