Vahşi Yahudi yerleşimciler Mescidi Aksa’yı işgale devam ediyor
Siyonist İsrail ve ipini kopardığı Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere zulmedip Mescidi Aksa’yı işgal girişimlerine devam ediyor. Bugün de mazlum Filistin’e yönelik çok sayıda ihlal ve işgal eylemi gerçekleşti.
Yeni Akit Ankara
Siyonist İsrail ve ipini kopardığı Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere zulmedip Mescidi Aksa’yı işgal girişimlerine devam ediyor. İşgal güçleri, El-Halil kentinin güneyindeki Yatta bölgesinde bulunan Harbetu'l-Letvana'da Kızılay'a ait bir ambulans aracına ve sağlık personellerine saldırdı.
İki kardeşi sabahın ilk saatlerinde evlerinden aldılar!
İşgal güçleri sabahın ilk saatlerinde Nablus'un güneyinde yer alan Urif köyünde evlerine baskın düzenlediği Yasin Kayid Sabbah ile Halid Mustafa Sabbah'ı gözaltına aldı.
Yusuf Avid El-Fakih’i evinin altını üstüne getirip gözaltına aldılar!
İşgal güçleri, sabahın ilk saatlerinde Dura kentinde evine baskın düzenlediği Yusuf Ayid El-Fakih'i gözaltına alırken, geride adeta harabeye dönmüş bir ev bıraktı.
Yahudi yerleşimcilerin Mescidi Aksa işgal girişimleri sürüyor
Öte yandan, Siyonist İsrail yönetiminin ipini saldığı Yahudi yerleşimcilerden kalabalık bir grup, an itibariyle mübarek Mescidi Aksa'ya baskın düzenliyor. Yahudi yerleşimciler, Mescidi Aksa'da, Kubbetu's Sahra'ya giden merdiveni üzerine çıkmak suretiyle işgal etti.