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Vahşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Yakılarak öldürülmüştü

Bursa’da barışmak için buluştuğu sevgilisi tarafından seyir halindeki otomobilde üzerine benzin dökülüp ateşe verildikten sonra çırılçıplak vaziyette yola atılan Şengül Vatansever adlı genç kadının dehşete düşüren yeni görüntüleri ortaya çıktı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 13:52
Vahşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Yakılarak öldürülmüştü

Bursa'daki yaşanan sevgili dehşetinin kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde yakıldıktan sonra sevgilisi tarafından arabadan çırılçıplak atılan genç kadının son anları, kendisine yardıma koşan vatandaşlar dikkat çekiyor.

Büyük tepki çeken bu olayın ardından CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yanarak katledilen kadının anne ve babasını ziyaret etti. Vatansever ailesini Bursa’da bulunan evlerinde ziyaret eden Orhan Sarıbal, her yıl yüzlerce kadının erkekler tarafından öldürülmesinin göz yumulamayacak bir utanç olduğunu söyledi. Sarıbal, "Artık yeter, gerçekten yeter. Biz bu toplumsal meselenin etrafından dolanarak her yıl yüzlerce kadının öldürülmesine göz yumuyoruz. Gelin kanunlardan başlayarak toplumsal bir duruş sergileyelim" dedi.

Bir ülkede hem de her yıl sayısı artarak yüzlerce kadının öldürülmesinin erkek terörü olduğunu açıklayan Sarıbal, "Hiç uzatmayalım ve uyduruk hafifletici gerekçeler aramayalım. Bunun adı erkek terörüdür. Ve bu caniler terör kapsamında yargılanmalı. Ya da bir kadını öldüren cani o yıl işlenen tüm cinayetlerden cezalandırılmalı. Çünkü bir ülkede her yıl yüzlerce kadın, erkekler tarafından öldürülüyorsa, bu seri erkek cinayetidir. Kadınlarımız, kimsesiz, sahipsiz, çaresiz, bırakılamaz. Bu utanç yetmedi mi? Harekete geçmek ve gerçekten bazı şeylerin değişmesi için daha kaç kadının ölmesi gerekiyor’ şeklinde konuştu.

Şengül son paylaşımında "Acı vermeden sevilmeliyiz" yazdı

Şengül Vatansever’in sosyal medya hesabından 2 Eylül’de yaptığı son paylaşımı ise herkesi duygulandırdı. Vatansever, sanki başına gelecekleri hissetmişçesine yaptığı paylaşımda, “Mesele sevmek değil azizim, kime sorsam herkes seviyor zaten. Mühim olan güzel sevebilmek, kırmadan, dökmeden, yormadan, acıtmadan” ifadelerini kullandı.

Öte yandan barışmak için buluştuğu sevgilisi tarafından seyir halindeki otomobilde üzerine benzin dökülüp ateşe verildikten sonra yola atılan genç kadının kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yakıldıktan sonra sevgilisi tarafından arabadan çırılçıplak atılan genç kadının son anlarıyla alakalı yeni görüntülerde, sokaktaki kadına vatandaşların yardım ettiği görülüyor.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 13:52
  1. Bursa
  2. Şengül Vatansever
  3. Yakılarak öldürüldü
  4. vahşetin görüntüleri

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