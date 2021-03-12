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Gündem Vahşet! Ankara'da 22 köpek zehirlenerek öldürüldü
Gündem

Vahşet! Ankara'da 22 köpek zehirlenerek öldürüldü

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Basri Mahallesi'nde son bir hafta içerisinde 22 köpek zehirlenerek öldürüldü. Olayla ilgili şüpheli bir kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 00:11:00 - 2021-03-12 00:39:31

Ankara'nın Polatlı ilçesinde son bir hafta içerisinde 22 köpek zehirlenerek öldürüldü. Geçen hafta zehirlenerek öldürülen köpeğin başında bekleyen yavru ise bu hafta öldürüldü.

22 köpek zehirlenerek öldürüldü

Polatlı ilçesine bağlı Basri Mahallesi'nde son bir hafta içerisinde 22 köpek zehirlenerek öldürüldü. Mahallede ilk köpek zehirleme olayı 4 Mart Perşembe günü meydana geldi. Bu olayda 14 köpek öldürülürken, Polatlı İlçe Tarım Müdürlüğü ve Polatlı Belediyesi ekiplerinin incelemeleri sonucu köpeklerin zehirlendiği tespit edildi.

 

Yaşanan köpek katliamının ardından çekilen fotoğraf karesindeki yavru köpeğin zehirlenerek ölen annesinin başından ayrılmaması, gören herkesin yüreğini dağlamıştı. O yavru köpekte 1 hafta sonra zehirlenerek öldürüldü.

Zehirlenen 14 köpeğin sahipli davar köpeği olduğu öğrenilirken, Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı köpekleri zehirleyen kişi ya da kişilerin küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızı olabileceği şüphesi üzerinde duruyordu.

1 hafta sonra bu defa yavru köpekler zehirlendi

14 köpeğin öldürülmesinin ardından Basri Mahallesi'ne gelen hayvan severler bu defa çoğunluğu yavru köpek olan 13 köpeğin daha zehirlendiğini gördü. 8 yavru köpek zehirlenerek ölürken, can çekişen 5 köpek ise veteriner kliniğine götürülerek tedaviye alındı.

Jandarma, soruşturma kapsamında 1 kişiyi gözaltına aldı.

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