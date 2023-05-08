Vah Mustafa vah! Eski AK Partilinin şu haline bakın

Ahmet Davutoğlu ne emrederse onu yazan Mustafa Karaalioğlu, seçim haftasında algı operasyonlarına hız kazandırdı.

Manipülasyon ve dezenformasyonda vites yükselten Karaalioğlu, "Eğer, hukuk, ifade hürriyeti, liyakat, ehliyet, ortak akıl, denetim, şeffaflık ve kaliteli eğitim yoksa; yerine bol bol hamaset varsa o ülke geleceğinden endişe duymalıdır. Böyle bir ülkenin geri bırakılması için ayrıca dış güçlerin oyununa gerek yoktur. Kendi kendine her türlü kötülüğü yapan, gerilim, kutuplaşma, ötekileşme dahil bir ülkeyi geriletecek her şeyi kendine reva gören bir ülkeyi durdurmak için kimse hamleye, operasyona ve karanlık planlara ihtiyaç duymaz. Zaten kale boştur, ülke savunmasızdır ve kendi bacaklarından tutarak kendisini aşağıya çekmektedir" herzelerini yumurtladı.



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