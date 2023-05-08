  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Vah Mustafa vah! Eski AK Partilinin şu haline bakın
Medya

Vah Mustafa vah! Eski AK Partilinin şu haline bakın

Yeniakit Publisher
2023-05-08 12:32:00 -
Vah Mustafa vah! Eski AK Partilinin şu haline bakın

Ahmet Davutoğlu ne emrederse onu yazan eski AK Partili Mustafa Karaalioğlu, seçim haftasında algı operasyonlarına hız kazandırdı.

 

Ahmet Davutoğlu ne emrederse onu yazan Mustafa Karaalioğlu, seçim haftasında algı operasyonlarına hız kazandırdı.

Manipülasyon ve dezenformasyonda vites yükselten Karaalioğlu, "Eğer, hukuk, ifade hürriyeti, liyakat, ehliyet, ortak akıl, denetim, şeffaflık ve kaliteli eğitim yoksa; yerine bol bol hamaset varsa o ülke geleceğinden endişe duymalıdır. Böyle bir ülkenin geri bırakılması için ayrıca dış güçlerin oyununa gerek yoktur. Kendi kendine her türlü kötülüğü yapan, gerilim, kutuplaşma, ötekileşme dahil bir ülkeyi geriletecek her şeyi kendine reva gören bir ülkeyi durdurmak için kimse hamleye, operasyona ve karanlık planlara ihtiyaç duymaz. Zaten kale boştur, ülke savunmasızdır ve kendi bacaklarından tutarak kendisini aşağıya çekmektedir" herzelerini yumurtladı.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

mustafa

yazık la acıyorum
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23