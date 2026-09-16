"Vadesi yeten kaldı, yetmeyen döndü": 96 yaşındaki gazinin Kore hatıraları

96 yaşındaki Kore gazisi Şevki Kanak, Uzak Doğu'da cephede geçirdiği günleri gözyaşları içinde anlattı. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Hasbek köyünde yaşayan Kanak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kore Savaşı'nda sergilediği kahramanlığın canlı tanıklarından biri.

1. Türk Tugayı, 17 Eylül 1950'de Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasında İskenderun Limanı'ndan uğurlandı. 5 bin 90 kişilik tugay, Kore Savaşı'na katılmak üzere Uzak Doğu'ya doğru tarihi yolculuğuna başladı. Kanak, o tarihe tanıklık edenler arasında.

Vatan toprağından binlerce kilometre uzakta verdikleri mücadeleyi ve aile özlemini anlatan Kanak, "O zaman bekardım. Ailem Kore'ye gittiğimi biliyordu. Burada anne babam çile çekti. Annem babam çok ağladılar. Cepheye senin gibileri geliyor, aynı yazgıyı paylaşıyorsun. Vadesi yeten kaldı, yetmeyen döndü. Kore'de 1 sene kaldım. O zaman çok kalabalıktı. Cepheden başka bir yer görmedik. Anam babam aklımdan çıkmadı" dedi.

Muhtar Kahraman: "Köyümüzün bir efsanesi, bir çınarı"

Gazinin akrabası ve Hasbek Köyü Muhtarı Mehmet Kahraman, Kanak'ın hatıralarını çok dinlediğini söyledi. Kahraman, "Biz bununla gurur duyuyoruz. Hala çocuğuyuz. Çok hatıralarını dinledim. O zaman daha gençti, ben gelirdim, cepheden cepheye koştuklarını çatışmaya girdiklerini anlatırdı. Yaşayan bir tarih. Köyümüzün bir efsanesi, bir çınarı, bizim gurur kaynağımız. Sağ olsun valimiz, kaymakamımız ziyaretine gelirler. İhtiyaçlarını sorarlar" ifadelerini kullandı.

Hatice Kanak: "Tarlalarda mercimek yoldum"

Gazinin eşi Hatice Kanak ise geçim yıllarına ve gaziliğin kıymetine ilişkin kendi değerlendirmesini şöyle aktardı:

"Savaşa gitmesinden dolayı gurur duyarım. Ziyaretçileri eksik olmaz. Çok gelirler. Çobanlık yaparak günleri geçti. Eskiden Gazi olmasının çok bir kıymeti yoktu. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, başa geçti Gazimiz kıymetlendi. Yoksa çok sefillik çektik. Tarlada süründüm, çocuklarıma kalem defter parası bulamadım. Tarlalarda mercimek yoldum."