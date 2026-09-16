Aksiyon kamerası pazarında devrim! Beklenen an geldi, teknoloji devi DJI Osmo 360 II’yi resmen sahaya sürdü!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
eknoloji tutkunlarının ve macera severlerin merakla beklediği DJI Osmo 360 II resmen tanıtıldı. Aksiyon kamerası segmentinde GoPro ve Insta360 gibi rakiplerine karşı ezber bozan bir hamle yapan DJI, yeni nesil 360 derece kamerasıyla sektördeki liderliğini perçinledi.
Sızdırılan prototip görsellerinin ardından tüm detaylarıyla ortaya çıkan yeni cihaz; artırılan batarya kapasitesi, hayat kurtaran NFC bağlantı teknolojisi ve üstün çekim performansıyla içerik üreticilerinin yeni gözdesi olmaya aday.
Menzil uzadı, bağlantı hızlandı! İçerik üreticilerine kesintisiz çekim ve aktarım imkanı!
Orijinal modelin zorlu koşullara dayanıklı kare gövde tasarımını koruyan yeni model, asıl gücünü yenilenen iç donanımından alıyor. İlk nesildeki 1.950 mAh batarya kapasitesini 2.150 mAh seviyesine çıkaran DJI, 8K yüksek çözünürlüklü video çekimlerinde yaşanan hızlı şarj tüketiminin önüne geçti. Sektördeki rakiplerinde bulunmayan NFC (Yakın Alan İletişimi) desteğini donanıma ekleyen dev marka, kamerayı akıllı telefonlara tek bir dokunuşla eşleştirme ve gigabaytlarca büyüklükteki dosyaları saniyeler içinde aktarma imkanı sundu. İlk neslin 1 inçlik dev sensör ve 8K video kalitesini bir adım öteye taşıyan bu teknolojik hamle, macera tutkunlarına sahada benzersiz bir deneyim vadediyor.
Söz konusu yeni nesil teknoloji harikasının teknik detayları ve öne çıkan donanım özellikleri şu şekilde:
Video ve Fotoğraf Performansı
-
Çift Lens / Çift Sensör: Cihazın önünde ve arkasında yer alan 1 inçlik devasa çift sensörlü lens dizilimi sayesinde 360 derece kesintisiz panoramik çekim olanağı sağlanır.
-
8K Video Çekim: Kırpmasız ve tam çözünürlükte 8K / 60 fps'ye kadar yüksek kare hızlı 360 derece video kaydı gerçekleştirilebilir.
-
Gelişmiş Dinamik Aralık: 14.5 stop dinamik aralık ve 1 inç HDR sensör yapısı sayesinde hem gölgede hem de parlak ışıkta net ve detaylı görüntüler elde edilir.
-
Fotoğraf Kalitesi: 360 derece açıda 120 megapiksele kadar yüksek detaylı fotoğraflar yakalanabilir.
Batarya, Şarj ve Çalışma Süresi
-
Batarya Kapasitesi: Yenilenen batarya yapısıyla 2.150 mAh kapasiteye sahiptir.
-
Çalışma Süresi: 8K / 30 fps çekim modunda 100 dakikaya kadar aralıksız kayıt yapabilir.
-
Hızlı Şarj Desteği: Type-C portu üzerinden PD hızlı şarj protokolünü destekler. Yaklaşık 12 dakikalık hızlı şarj ile batarya %50 doluluğa ulaşır.
-
Şarj Şekli: Gövde üzerindeki dahili Type-C bağlantı noktasıyla doğrudan şarj edilebileceği gibi, çoklu şarj kutuları (Charging Hub) ve harici batarya şarj istasyonlarıyla da kullanılabilir.
Bağlantı ve Diğer Özellikler
-
NFC Bağlantısı: Dahili NFC çipi sayesinde akıllı telefonlara dokundurularak anında hızlı eşleşme ve yüksek hızlı veri aktarımı sağlanır.
-
Ağırlık ve Dayanıklılık: Yaklaşık 183 gram ağırlığındaki compact kare formu, en zorlu ekstrem spor koşullarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Ekonomi
Devlerin uyarısı piyasaları felç etti! Wall Street’ten teknoloji dünyasını sarsacak radikal karar!