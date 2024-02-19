Vaatleri bırak gerçeklere bak! Mansur'un fahiş faturaları inek sattırdı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve gelmeden önce, “Allah’ın suyu. Allah’ın suyundan para kazanılamayacağına inanıyorum” diyerek suya zam yapmayacağını vadetti.

Koltuğa oturduktan sonra verdiği sözü unutan Yavaş, Türkiye’nin en pahalı suyunu Ankara’da fatura etti.

Öte yandan Mansur Yavaş’ın 3-4 ineği olan ahırları ticarethane olarak göstererek normalden daha yüksek su faturaları göndermesi köylülere ineklerini sattırdı.

Meskenden 8 kat fazla su faturası!

Ankara’nın 30 haneli köylerine ücretsiz su vereceğini açıklayan Yavaş, hem bu sözünde durmadı hem 3-4 ineği olan ahırları ticarethane olarak değerlendirerek fiyat farkı aldı. Köylüler, ahırları ticarethane olarak gösterildiği için meskenlerden 8 kat fazla su faturası ödemek zorunda kalıyor.

4 yıl önce metreküpü 1 TL olan suyu, köylü bugün metreküpü 55 TL üzerinden satın alıyor.. En önemli seçim vaatlerinden biri olan “köyden kente göçü engelleyeceğiz” sözünü de tutmayan Yavaş, yüksek su faturaları nedeniyle hayvancılıkla uğraşan köylülere, hayvanlarını sattırıyor.

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Ankara’nın Çubuk İlçesi Gökçedere Mahallesi’nde yaşayan Haydar Aslan isimli vatandaş, 6 binin üzerinde gelen su faturasını ödeyemediği için dereden hortumlarla hayvanlarına su götürmeye çalıştığını anlattı. Aslan, 2 Kilometre uzaktan hortumlarla taşıdığı suyla hayvanlarını susuz bırakmamaya çalışıyor.

Rıfat Uzun isimli çiftçi de “Bize destek değil köstek oluyor” diyerek Yavaş’a tepkisini dile getirdi. Gökçedere Mahallesi’nde hayvancılık yapan Mehmet Erhan ise su faturalarına dahi bakamadığını ifade etti.

23 yıldır Gökçedere Mahallesinde hayvancılık yapan Eyüp Baytar da su konusunda yetkililerden yardım istedi. Gökçedere Mahallesinde yaşayan tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, Yavaş’ın kendilerine verdiği sözü tutmadığını belirterek Mansur Yavaş’tan hesap soruyor.