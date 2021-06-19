Vaatler ve gerçekler...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akit TV'ye borçlu olduğu halde kendi alacağını bahane ederek kurumumuzu hacze verdi. Dün cuma namazı vaktinde icra memurları İmamoğlu'nun avukatlarıyla birlikte Akit TV binasına geldi. İmamoğlu, Akit TV'nin kameralarına el koymaya çalıştı, böylece yayınımızı keserek sesimizi kısmaya kalkıştı. Kameraları alamayan ekipler, televizyon ve bilgisayarlarımızı alarak binadan ayrıldı.

İmamoğlu'nun basını susturmaya yönelik adımı, akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Medya Özgürlüğü için Asgari 10 Koşul" başlığı altında sıraladığı vaatleri getirdi. Kılıçdaroğlu'nun sunduğu maddeler arasında özellikle, "Basın ve ifade özgürlüğüne sınırlama getiren evrensel kriterler hariç, her ne koşulda olursa olsun sansür yasaklanmalı." ifadesi dikkat çekti.

İşte o vaatler: