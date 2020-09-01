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Aktüel Uzuvları olmayan 14 aylık İdlibli Muhammed bebek tedavi için Türkiye'ye getirildi
Aktüel

Uzuvları olmayan 14 aylık İdlibli Muhammed bebek tedavi için Türkiye'ye getirildi

Muhammed bebeğin tedavi için Türkiye'ye getirilmesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla gerçekleşti

Yeniakit Publisher
2020-09-01 15:08:30 -
Uzuvları olmayan 14 aylık İdlibli Muhammed bebek tedavi için Türkiye'ye getirildi

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET- Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde zor şartlarda hayatına devam etmeye çalışan doğuştan ayak ve kolları olmayan 14 aylık Muhammed bebek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla tedavi için Türkiye'ye getirildi.

AA'nın İdlib'de zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı bir bölgede engebeli bir arazide baraka benzeri bir evde uzuvları olmadan dünyaya gelen 14 aylık Muhammed Mısaytıf bebeğin hikayesini duyurmasının ardından, durumu öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bebeğin ailesi ile Türkiye'ye alınarak gerekli tedavi ve yardımın yapılması için Hatay Valiliğine direktif verdi.

Bunun üzerine Hatay Valisi Rahmi Doğan, minik Muhammed'in Türkiye'de tedavi görmesi için çalışma başlattı.

Muhammed bebek ve ailesi, Cilvegözü Mülki İdare Amirliğince ülkeye alındı.

Minik Muhammed'in babası Halit Mısaytıf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye geçiş yaptıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Mısaytıf, "İnşallah hastaneye geçeceğiz Muhammed'e protez takılabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz." dedi.


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