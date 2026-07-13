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Yerel Uzungöl’e atlayan 2 Arap turistten 1'i kurtuldu, birisi kayıp
Yerel

Uzungöl’e atlayan 2 Arap turistten 1'i kurtuldu, birisi kayıp

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Uzungöl'e düşen çantayı sudan çıkarmak için göle atlayan 2 Arap turistten 1'i çevredeki bir Türk vatandaşı tarafından kurtarılırken, birini kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'e düşen çantayı sudan çıkarmak için göle atlayan 2 Arap turistten 1'i çevredeki bir Türk vatandaşı tarafından kurtarılırken, birini kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Edinilen ilk bilgilere göre, göl kenarında gezen Arap turist ailenin çantası Uzungöl'e düşünce 2 Arap turist arkasından göle atladı. Çantayı kurtarmak için çalışan 2 Arap turistten biri çantayla birlikte bir Türk vatandaşı tarafından kurtarılırken, diğer turisti çıkartmak için gölde çalışma başlatıldı. Gölde botla ve dalgıç polislerle arama çalışmasında şuana kadar kayıp Arap turiste ulaşılamazken, arama çalışmalarına AFAD, UMKE ve Jandarma ve polis dalgıçlar katılıyor.

Öte yandan Arap turistin suda kaybolduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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