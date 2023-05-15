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Yerel Uzungöl'de son durum
Yerel

Uzungöl'de son durum

Yeniakit Publisher
2023-05-15 10:50:00 -
Uzungöl'de son durum

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, yağışlar sonrası çamura döndü.

Karadeniz'i vuran sağanak yağış, Uzungöl'ün rengini değiştirdi. Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, çamura büründü.

Haldizen Deresi'nin getirdiği çamurlu sular Uzungöl'e ulaşırken, gölün son hali ise çekilen karelere yansıdı.

Uzungöl’e ulaşan çamurlu sular, gölün rengini maviden çamur rengi olan kahverengiye dönüştürdü.

Uzugöl’e gelen ziyaretçiler gölün rengi karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, her yıl Mayıs ayında gölün rengi çamur rengine bürünüyor.

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