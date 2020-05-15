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Uzun zaman sonra dışarı çıkan gençler basketbol oynadı

Van’da yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubunda olan gençler, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıkarak basketbol oynadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:22:28 -
Uzun zaman sonra dışarı çıkan gençler basketbol oynadı

Van’da yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubunda olan gençler, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıkarak basketbol oynadı.


Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görülmesinin ardından ülke genelinde hızla alınan tedbir kararları kapsamında 22 Mart’tan itibaren 20 yaş altındaki çocuk ve gençlere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Normalleşme planına göre 15-20 yaş grubunda olanlar 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olabilecek şekilde dışarı çıktı. 55 gün sonra dışarı çıkan gençler temiz hava alıp dinlendi.


Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri tarafından dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlanmasından sonra dışarı çıkan gençler evlerine yakın olan parklara gitti. Diğer taraftan sonra okullarının basket bol sahasına giden bir grup genç ise basketbol oynadı. Sosyal mesafeye dikkat eden gençler, arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi. Uzun süredir dışarı çıkmadıklarını ifade eden gençler, arkadaşlarıyla yeniden görüşme fırsatı yakaladıklarını söyledi.

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