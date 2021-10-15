Uzun vadeli doğal gaz anlaşmaları Türkiye’nin elini rahatlatıyor

Türkiye’nin enerji arzı ve tedarikinde bölge ülkelerden daha iyi bir konumda olduğunu vurgulayan Dönmez, şunları ifade etti:

Güçlü durumdayız

“Teknik altyapı noktasında güçlü bir durumdayız. Uluslararası boru hatları, yer altı doğal gaz depolama alanlarımız, LNG ve FSRU tesislerimiz gibi sistemi ciddi oranda besleyen kaynaklara sahibiz. Depolamada gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için ek kaynak görüşmelerimiz sürüyor. Öncelikle ülkemizin uzun dönemli doğal gaz anlaşmalarının olması elimizi rahatlatan bir unsur. Diğer taraftan doğal gaz ihtiyacımızın bu sene yaklaşık yüzde 20 artmasını öngörüyoruz. Farklı tedarik kanallarından ilave talebi karşılamak üzere planlamalarımızı yaklaşan kış şartlarına göre sürekli güncel tutuyoruz.” Dünya genelinde rekor seviyede artan enerji fiyatlarından Türkiye’nin de etkilendiğini dile getiren Dönmez, şunları belirtti: “Enerji fiyatlarının küresel ekonomileri allak bullak ettiği bir dönemde maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyuyoruz. Elektrikte yaptığımız sosyal destek yardımlarıyla bugüne kadar 2.1 milyon haneye 3.1 milyar liralık destek sağladık. Hane halkını, esnafımızı ve üreticimizi korumak için elimizdeki bütün imkanları sonuna kadar kullanacağız.”

Çalışmalar sürüyor

Dönmez, denizlerde devam eden enerji arama ve tarama faaliyetlerinin devam ettiğini hatırlattı. Yavuz sondaj gemisinin Karadeniz’e gittiğini anımsattı. Geminin Filyos’ta sondaj kulesinin montajının tamamlanmasının ardından arama ve tarama çalışmalarına başlayacağına işaret etti. Dönmez, Karadeniz doğal gazında çalışmaların takvime uygun ilerlediğinin altını çizdi.