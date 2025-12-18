Sudan ucuz: Ülkeden ülkeye 10 Euro’ya yolculuk!

Avrupa’da düşük maliyetli tren taşımacılığına yeni bir oyuncu ekleniyor. Hollanda merkezli demiryolu girişimi GoVolta, 2026 yılında Amsterdam çıkışlı uluslararası tren seferlerine başlıyor. “Trenlerin easyJet’i” olarak anılan şirket, bilet fiyatlarını 10 Euro’dan başlatarak dikkatleri üzerine çekti.

GoVolta’nın ilk hattı Amsterdam–Berlin–Hamburg güzergâhında hizmet verecek. Mart 2026’da başlayacak seferlerin biletleri şimdiden satışa sunulurken, şirket yalnızca ulaşımı değil, otel konaklamasını da kapsayan şehir kaçamağı paketlerini de yolculara sunuyor.

Paris hattı yolda, ağ genişliyor

GoVolta, Almanya hatlarının ardından ağını daha da büyütmeyi hedefliyor. Şirketin planına göre Aralık 2026 itibarıyla Amsterdam–Paris seferleri de başlatılacak. Böylece Batı Avrupa’nın önemli merkezleri arasında düşük maliyetli, aktarmasız bir tren ağı kurulmuş olacak.

Bu adımla birlikte GoVolta, Avrupa’daki uluslararası tren yolculuklarını daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Ucuza, aktarmasız ve koltuk garantili yolculuk

GoVolta, uluslararası demiryolu pazarına düşük fiyat, aktarmasız sefer ve her yolcuya garanti koltuk vaadiyle giriyor. Şirket, uzun bilet arama süreçlerini, karmaşık rezervasyon sistemlerini ve ek ücretli koltuk uygulamalarını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Kurucu ortaklardan Hessel Winkelman, uluslararası tren yolculuklarının çoğu zaman pahalı ve karmaşık olduğuna dikkat çekerek, “Saatler süren bilet aramalarına, yüksek fiyatlara ve koltuk belirsizliğine son vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.