0553 313 94 23

Uzun süredir grevdeydiler... Sonunda anlaşma sağlandı!

Uzun süredir grevde olan İZBAN işçileri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında anlaşma sağlandı.

11 Ocak 2019 Cuma 06:25
Uzun süredir grevdeydiler... Sonunda anlaşma sağlandı!

Uzun süredir grevde olan İZBAN işçileri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında anlaşma sağlandı.

İzmir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürlüğü'nün açıklaması şu şekilde: 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir Metro A.Ş.’deki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Fahrettin Altay ve Bornova Evka-3 arasında hizmet veren metro ile Ataşehir-Alaybey ve Halkapınar-Fahrettin Altay hatlarındaki tramvay işletmesinde çalışan 449 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, “yüzde 25 zam” konusunda uzlaşmaya varıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin Türk-İş’e bağlı Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi yöneticileri ile gerçekleştirdiği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde “seyyanen” 700’er TL ve 106 gün ikramiye konusunda da anlaşılarak Toplu İş Sözleşmesi’ne imzalar atıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, anlaşmayı sosyal medya hesabından yayınladığı “Güzel bir haber vereyim: İzmir Metro A.Ş.’deki toplu iş sözleşmesi görüşmelerini anlaşmayla sonlandırdık. Yüzde 25’lik zam işçilerimize hayırlı olsun” mesajıyla duyurdu.

Demiryol-İş Sendikası’nın İZBAN’da sürdürdüğü grev ise geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararıyla durdurulmuştu.

İzmir Metro'da anlaşma sağlandıİzmir Büyükşehir Belediyesi ile Demiryol-İş Sendikası, yüzde 25 zam konusunda uzlaşmaya vararak Toplu İş Sözleşmesi’ni imzaladı.daha fazla video için

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 06:25
  1. İzmir
  2. izmir
  3. metro
  4. zam

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akdeniz'de şiddetli deprem
    1. Akdeniz'de şiddetli deprem
    2. Maduro yemin töreninde, böyle..
    3. İzmir'de şiddetli yağış hayatı felç etti
    4. Selman ders çıkarmadı! Hala görüşüyorlar
    5. ÇiftlikBank'ın 'Medya sorumlusu'..
    6. İstanbul'da lodos... İDO ve BUDO..
    7. Uzun süredir grevdeydiler... Sonunda..
    8. Sınıra gitti... Dikkat çeken kareler
    9. Köprü'de dehşet anları: Makas attı..
    10. Kaskını nişanlısına vermişti... 'Neden..
    11. ISESCO Kudüs'ü "2019 İslam Kültür..
    12. ABD'den 'Suriye' açıklaması!..
    13. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    14. ABD Suriye'den ekipman çekmeye başladı
    15. Başkentte hırsızlık operasyonu
    16. İDO'dan sefer iptalleri
    17. Yunanlardan itiraf: Türkler 3 saat..
    18. BUDO'dan sefer iptalleri
    19. Süper Lig ekibinde ayrılık! Kulüpten..
    20. Ehliyet sınavı konuları nelerdir?..
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
    Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
    TSK en büyüğüne hazırlanıyor! Titreyecekler...
    TSK en büyüğüne hazırlanıyor! Titreyecekler...
    Genç kadının ifadesi ortaya çıktı! O doktor serbest...
    Genç kadının ifadesi ortaya çıktı! O doktor serbest...

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama
    FETÖ'den aranan ünlü iş adam teslim oldu
    FETÖ'den aranan ünlü iş adam teslim oldu