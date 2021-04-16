Uzun süre ortada yoktu! Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı
TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı'nda uzun süredir görülmeyen bir isimle ilgili gizem resmen çözüldü.
TRT1'de Salı günleri ekranlara gelen Masumlar Apartmanı dizisini izleyenleri televizyon başına bağlamaya devam ediyor.
Dizinin son bölümleri büyük ilgi görürken gündemde Han'ın kazan dairesine kimin sakladığı konusu var.
Birçok kişi Esat, Naci ve Ceylan üzerinde dururken bazı dizi takipçileri ise Uygar'ın da bu ihtimaller arasında yer aldığını sürekli olarak yorumlarda paylaşıyordu.
Fakat Uygar karakteriyle ilgili bugün flaş bir gelişme yaşandı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Masumlar Apartmanı'nda Uygar karakterini oynayan Alper Saldıran diziden resmen ayrılarak Aşkın Tarifi isimli yapıma katıldı.