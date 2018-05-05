Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Uzun süre devam eden öksürüğün birden fazla nedeni olabilir

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, “Kişideki uzun süren ve özellikle bahar döneminde artan öksürüklerin sebebi iyice araştırılmalı ve uygun tedavi yöntemi uygulanmalıdır" şeklinde konuştu.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 22:23
Uzun süre devam eden öksürüğün birden fazla nedeni olabilir

NEDENİ BİRDEN FAZLA OLABİLİR

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, alerjik nezle ve astım hakkında önemli bilgiler verdi. Şentürk, "Uzun süren ve artarak devam eden öksürüklerin önemli bir kısmında neden, birden fazla olabilir. Kişideki uzun süren ve özellikle bahar döneminde artan öksürüklerin sebebi iyice araştırılmalı uygun tedavi yöntemi uygulanmalıdır. Kişinin durumuna göre, nedenlerin bazıları burun ya da geniz bölgesinden başlayıp alt solunum yollarına kadar uzandığı görülmektedir. Bu öksürüklerin nedenlerinden biri de alerjidir. Alerji vücuda giren ya da temas eden bir maddeye bkarşı vücudun kendine zarar verecek derecede reaksiyon göstermesidir” dedi.

UZMAN HEKİME BAŞVURUN

Alerjik reaksiyonlardan en fazla burun ve boğazın etkilendiğini dile getiren Opr. Dr. Yusuf Şentürk, “Bu reksiyonlar normal düzeyinde olursa vücudu korumak içindir. Ancak alerjik kişilerde reaksiyonlar zararlı olacak derecede fazladır. Burun bu tür alerjik reaksiyonlardan en fazla etkilenen organlardandır. Burun ve boğazın en çok etkilendiği özellikle bahar dönemlerinde bu durum alerjik nezle ve astımı tetikleyebilir.Alerjinin kulak, burun ve boğaz ile ilgili belirtileri arasında en sık görülenler burun akıntısı, hapşırma, burun tıkanıklığı, kaşıntı, geniz akıntısı, boğazda gıcık, kronik öksürük, orta kulakta basınç problemleri sayılabilir. Alerjik nezle ve alerjik astım tedavisi; korunma, ilaç tedavisi, alerji aşıları, tamamlayıcı tedaviler ve eğitim olmak üzere beş basamaklıdır. Alerjik nezle ve astım tedavi edilmezse ciddi sorunlara neden olabilir. Bu yüzden mutlaka bir uzman hekim gözetiminde tedavisi yapılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

 

 

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 22:23
  1. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk
  2. öksürük

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Katil İsrail'in vahşi saldırıları yaklaşık 8 bin kişiyi yaraladı
    1. Katil İsrail'in vahşi saldırıları..
    2. Görme bozuklukları öğrenme..
    3. Şoka uğradı! Cumhurbaşkanı adaylığı..
    4. Laminat parke temizliğinde bu..
    5. Uzun süre devam eden öksürüğün birden..
    6. İran’ın gizli bilgilerini İsrail’e kim..
    7. Doğu Perinçek çakıldı! Vatan..
    8. Meral Akşener'in imza sayısı kaç oldu?
    9. Yaz aylarında nem arttığında neler..
    10. Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı
    11. Hangi kitaplar çocuklar için uygundur?
    12. Rusya'da AVM yangını! 200 kişi...
    13. Karamollaoğlu'nun imza sayısı kaç oldu?
    14. Abbas Mısır istihbarat başkanından ne..
    15. İlçe Milli Eğitim Müdürü mantar..
    16. Samsunspor küme düştü
    17. Dev change oto operasyonu
    18. Gazze'de patlama! Ölü ve yaralılar var
    19. Canan Karatay: Kelle paça ye, botoksa..
    20. Pakistan'da maden kazası! Çok sayıda..
    Kuveyt Türk
    Muharrem İnce’den kadına taciz! ‘Abazayım gel’
    Muharrem İnce’den kadına taciz! ‘Abazayım gel’
    Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
    Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
    İnce'den komik sözler: Cumhurbaşkanı olduğumda...
    İnce'den komik sözler: Cumhurbaşkanı olduğumda...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda