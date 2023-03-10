Uzun süre besinsiz kalan vücut iflas etti! Cenin bağırsaklarında oluştu: Dünyada çok ender gelişme! İlginç vaka

New York'tas hayatını idame ettiren 50 yaşındaki bir kadın, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle doktora başvurdu. Doktorlar, incelemelerini tamamladıklarında ise oldukça ilginç bir durum ile karşı karşıya olduklarını fark ettiler. Kadının 9 yıl önce rahmi yerine bağırsaklarında bir cenin meydana geldi ve bu cenin zamanla taşa dönüştü. Taşlaşan cenin, kadının bağırsaklarını tıkadı ve zamanla vücut besinleri emmemeye başladı. Uzun süre besinsiz kalan vücut iflas etti ve kadın hayatını kaybetti.

Doktor Waseem Sous, kadının daha önce de şikayetleri olduğunu ama ameliyat olacağı korkusuyla tedavi olmayı reddettiğini söyledi. Tgrt'de yayınlanan haberde: Dr. Sous, en son kadının aklının başına geldiği anda her şey için çok geç olduğunu söyledi.