  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Uzun süre besinsiz kalan vücut iflas etti! Cenin bağırsaklarında oluştu: Dünyada çok ender gelişme! İlginç vaka
Sağlık

Uzun süre besinsiz kalan vücut iflas etti! Cenin bağırsaklarında oluştu: Dünyada çok ender gelişme! İlginç vaka

Dünyada şimdiye kadar sadece 300 kez yaşanan bir olay Amerika birleşik devletlerinde kadının başına geldi. Sıcak gelişme yaşandı: Rahmi yerine bağırsaklarında oluşan cenin, zamanla taşa dönüştü ve kadın tedaviyi reddedince hayatından oldu. Sıcak gelişme yaşandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 17:49:00 - 2023-03-10 17:55:52
Uzun süre besinsiz kalan vücut iflas etti! Cenin bağırsaklarında oluştu: Dünyada çok ender gelişme! İlginç vaka

New York'tas hayatını idame ettiren 50 yaşındaki bir kadın, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle doktora başvurdu. Doktorlar, incelemelerini tamamladıklarında ise oldukça ilginç bir durum ile karşı karşıya olduklarını fark ettiler. Kadının 9 yıl önce rahmi yerine bağırsaklarında bir cenin meydana geldi ve bu cenin zamanla taşa dönüştü. Taşlaşan cenin, kadının bağırsaklarını tıkadı ve zamanla vücut besinleri emmemeye başladı. Uzun süre besinsiz kalan vücut iflas etti ve kadın hayatını kaybetti.

Doktor Waseem Sous, kadının daha önce de şikayetleri olduğunu ama ameliyat olacağı korkusuyla tedavi olmayı reddettiğini söyledi. Tgrt'de yayınlanan haberde: Dr. Sous, en son kadının aklının başına geldiği anda her şey için çok geç olduğunu söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'yi ayağa kaldıracak iddia! Tam 1 milyon kişiler! Bir anda harekete geçecekler
Medya

Türkiye'yi ayağa kaldıracak iddia! Tam 1 milyon kişiler! Bir anda harekete geçecekler

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, Türkiye gündemine bomba gibi düşecek bir iddiayı ortaya attı. Tarihin en başarılı sosyal medya kampany..
24 saatte değil 1 dakikada bile masa toplatılır! Ülkücülüğünden ‘ü’ kaldıysa çık açıkla Yaşar
Siyaset

24 saatte değil 1 dakikada bile masa toplatılır! Ülkücülüğünden ‘ü’ kaldıysa çık açıkla Yaşar

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'den kovulan Yaşar Okuyan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşene..
Saadet Partisi nereden nereye! Erbakan Hoca'nın Saadet Partisi 'Mücahid' kavramını böyle eğip büktü.
Gündem

Saadet Partisi nereden nereye! Erbakan Hoca'nın Saadet Partisi 'Mücahid' kavramını böyle eğip büktü.

Milli Görüş hareketinin lideri Necmettin Erbakan ile özdeşleşen 'mücahit' unvanı Saadet Partisi'nin Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi taraf..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23