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Dünya Uzun bir süreden sonra... Belçika, o kanunu değiştirdi
Dünya

Uzun bir süreden sonra... Belçika, o kanunu değiştirdi

Belçika'nın mahkemelere başörtülü girilmesini yasaklayan kanunu uzun bir sürenin ardından değiştirdiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 21:45:00 -
Uzun bir süreden sonra... Belçika, o kanunu değiştirdi

Belçika'nın mahkemelere başörtülü girilmesini yasaklayan kanunu uzun bir sürenin ardından değiştirdiği bildirildi.

Brüksel merkezli Eşit Fırsatlar Merkezinin (UNIA) açıklamasına göre, Belçika, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin hükümete yaptığı uyarı sonrası söz konusu maddeyi değiştirdi.

2018'de Müslüman bir kadın, Belçika'da bir mahkemenin salona başörtülü girmesine izin vermemesi üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurmuştu.

AİHM, Belçika'yı söz konusu uygulamanın dayandığı, ceza yasasının 759'uncu maddesi nedeniyle kınamış ve bunun din özgürlüğüne aykırı olduğuna hükmetmişti.

Fakat Belçika Adalet Bakanlığı yasayı değiştirmek yerine, AİHM'in kararını mahkemelere genelge göndererek tebliğ etmekle yetinmişti.

UNIA'nın açıklamasında kuruluşun, bunun üzerine AİHM kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetlemekle sorumlu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine başvurduğu ve yasanın değiştirilmesi için devreye girdiği belirtildi.

 

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