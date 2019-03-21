Uzun: “20 bin kişinin üzerimde yükü var”

Memur-Sen Konfederasyonu Alaplı Temsilciliği tarafından üyelere yönelik ’Birlik ve Beraberlik’ yemeği düzenlendi.

Yemeğe, AK Parti Parti Adayı Celil Uzun, Alaplı Şube Başkanı Murat Asma, İl Başkanı Kamuran Askar Milli Eğitim,Müdürü Cevat Çevik, KYK Yurt Müdürü Erhan Yavaş, TSO Başkanı Recep Ocak, Diyanet, Milli Eğitim ve Sağlık çalışanları ileve çok sayıda üye katıldı. Programın açılışında konuşma yapan Memur-Sen Alaplı Şube Başkanı Murat Asma, " Böyle güzel bir ortamda sizlerle bir araya gelmek istedik, hepiniz davetimize icabet edip geldiğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de bizler Memur-Sen olarak sosyal odak olmaya devam edeceğiz" dedi.

Murat Asma’nın konuşmasının ardından kürsüye gelen AK Parti Alaplı Belediye Başkan adayı Celil Uzun,"Öncelikle Memur-Sen bünyesinde düzenlenen bu yemek programında sizlerle bir araya gelmekten duyduğum mutluluğu dile getirmek isterim. Malumunuz üzere Türkiye’nin büyümesi ve güçlenmesi adına çok önemli bir dönemeçteyiz. Ülkemiz öyle bir çizgide geçiyor ki lütfen buna dikkat etmenizi istiyorum. Bunlar ciddi konular ve biz burada memleketimizi konuşuyoruz. Bakınız gösterilen ne Yerel Seçim. ne diyorlar Belediye Başkanları seçilecek. Ne diyorlar, Belediye Meclis üyeleri seçilecek, eyvallah. Ama size şunu söyleyeyim. Asıl konu bu gerçek değil. Asıl gerçek şu,katılırsınız katılmazsınız. Biz anlatmak zorundayız. Ben sizin memleketimizin bu durumunu gayet iyi bildiğinizi tahmin ediyorum. Ben bu konuda sizlerle istişare etmek istiyorum. Bizim derdimiz vatan, en son açıklaması ne oldu, ne diyor; ’ben Ankara’da ,İstanbul’da kazanacağız. Buna batıyı say, örneğin Alaplı’yı da koy. Örneğin Zonguldak’ı da koy,ne diyor kazandıktan sonra o iller Silopi’ye, Cizre’ye selam verecek’ diyor. Buyrun arkadaşlar diyor çok sert konuşuyorsun. Adam konuşuyor işte, biz size sunduğumuzda gösterdiğimizde biz mi sert konuşmuşuz? Bizim derdimiz vatan, bazı arkadaşlar bana şöyle diyor, ’Bu Celil Uzun var ya evet, hiç yüzü gülmüyor. Var ya çok ciddi bir adam’. Bir belediye Başkanı göbek mi atması lazım. Söylüyorum size bir Belediye Başkanı evet ciddi olma zorunda. Bir belediye başkanı başka bir şey söyleyeyim size. Alaplı’dan bahsediyorum. Buranın 20 bin nüfusu var. Celil Uzun’nun sırtında 20 bin kişinin yükü var. Nasıl gülecek Celil Uzun. Uzun 1 Nisan günü bu millete nasıl bir hizmet yapacak diye şimdiden düşünüyor. Ne gülmesi arkadaşlar. Uyumak bile haram. Sizin sorumluluğumuz var bizde, onun için lütfen bir daha düşünmenizi istiyorum. Hangi partiden olursanız olun. Hiç sorun değil. Biz memleketimizi anlatmaya çalışıyoruz. Celil Uzun’u seçmişsiniz, Ahmet’i, Mehmet’i hiç önemli değil. Biz memleketimiz ve Alaplı için mücadele ediyoruz. Alaplı’mızı mutlu kent haline getirelim. Alaplı’mızda öyle bir hal olmuş ki arkadaşlar hizmet yapılmaya yapılmaya hizmetsizlikten hizmetsizliğe alışmışlar. Zannediyor ki bir parke yapılarak bir ağaç dikilerek bütün hizmetler yapılıyor. Öyle bir şey yok, alıştırılmış insanlar. Alaplı’nın dışına çıktığınızda herşeyi görürsünüz. Alaplı’nın diyoruz ki vizyona ihtiyaç var. Alaplı’nın diyoruz ki insanların mutlu olmasına ihtiyaç var. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Hep beraber Büyük ve Güçlü Türkiye için canla başla çalışmalıyız. Ben bu duygu ve düşüncelerle bu yemeğe katılan herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" dedi.