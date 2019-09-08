Üzümden devasa abajur Sarıgöl 13.

Sarıgöl 13. Geleneksel Sultaniye Üzüm Festivalinde belediye tarafından 100 kilogram üzüm kullanılarak hazırlanan dev üzüm salkımından yapılan abajur şimdiden ilgi odağı oldu.

Belediye çalışanları tarafından bugün hazırlanan üzüm salkımlı abajur, belediye meydanındaki havuzun üzerine asılarak gece de ışıklandırılacak. Görsel bir güzellik yanında üzüme dikkat çekeceğini dile getiren Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Amacımız ilçemizin üzümlerini festivalimize ziyarete gelen misafirlerimizin dikkatine sunmak. Hazırlanan dev üzüm salkımlı abajurun da dikkat çekeceğini düşünüyoruz." dedi.

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