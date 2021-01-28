Üzüm üzüme baka baka kararır! Berhan Şimşek'in cuma namazı sözleri İsmet İnönü'yü hatırlattı

Bir televizyon programına konuk olan CHP'li eski milletvekili Berhan Şimşek'in "cuma namazı" sözleri gündem oldu. Cuma namazlarına gittiğini söyleyen Şimşek, hutbeyi dinlememek için namazın farzını kılıp çıktığını söyledi.

Şimşek'in sözleri İnönü'yü hatırlattı

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında Şimşek'in bu sözleri ele alındı. Karahansaoğlu, bu kafanın CHP kafası olduğunu belirterek Şimşek'in bu cümlesinin İsmet İnönü'nün 'Ben cuma namazlarını evde kılıyorum' sözleriyle eş değer olduğunu söyledi.