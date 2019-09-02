0553 313 94 23

Üzüm işçilerinin midibüsü devrildi: 17 kişi yaralı

Kula ilçesinde, üzüm işçilerinin taşındığı midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 17 kişi yaralandı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:45
Üzüm işçilerinin midibüsü devrildi: 17 kişi yaralı

Kaza, saat 05.00 sıralarında, Kula'nın Öküz Tepesi mevkisinde meydana geldi. Çarıkbalallı Mahallesi'nden aldığı üzüm işçilerini Alaşehir'e götürmek üzere yola çıkan Yüksel Ilgın (40) yönetimindeki 45 Y7687 plakalı midibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Yüksel Ilgın ile 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılardan 14'ünü ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne, 3'ünü de özel hastaneye götürdü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

 


Toplam 26 kişinin bulunduğu belirtilen midibüsteki işçilerden Mehmet Ağar, "Rampa aşağı iniyorduk. Şoför vites düşürmeye çalıştı; ama herhalde düşüremedi. Öküz Tepesi'nden  şarampole uçtuk. Birçoğumuz pencereden çıktık" dedi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:45
  1. Kaza
  2. kula
  3. üzüm işçileri
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuru incir pazarda 40 TL’ye kadar alıcı buluyor
    1. Kuru incir pazarda 40 TL’ye kadar..
    2. Hastane çalışanları Japon savaş..
    3. Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın 4’üncü..
    4. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim..
    5. BM Mülteciler Yüksek Komiserinden..
    6. Galatasaray, Andone'yi kiraladı!..
    7. Dicle Elektrik kaliteden ödün vermiyor
    8. Talep arttı sakatat bulmak zorlaştı
    9. Ticaret savaşında tansiyon azalmıyor!
    10. Kendisini polis olarak tanıtıp yabancı..
    11. İkinci çeyrek büyüme verisi açıklandı
    12. CHP demek zam demek, işsizlik demek!..
    13. Ekrem İmamoğlu hediye etmişti, PKK'lı..
    14. Suriyelilerden Afrin’de Türkiye’ye..
    15. Büyükşehirden ücretsiz bahçıvanlık..
    16. (Özel) Avcılar’da feci olay
    17. Dorian Kasırgası saatte yaklaşık 280..
    18. Vücuttaki sarkmalara dikkat
    19. Güreşte gelişim kampları sürüyor
    20. Çanakkale’de 48 mülteci yakalandı
    21. Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Ve..
    22. Djokovic'ten ABD Açık'a veda
    23. Bozcaada’da baştan karaya vuran gemi..
    24. Ersun Yanal'dan maç sonu transfer..
    25. Manisa'da tarım işçilerini taşıyan..
    26. Tuşba Belediyesi’nden ‘Eyvanlı’ çeşme..
    27. Kulislerden bomba sesler! Başkan..
    28. Trabzonspor’dan Süper Lig’de 15 maçlık..
    29. Yanarak batan tekne denizde kirliliğe..
    30. Türkiye ekonomisi yılın ikinci..
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    İBB'den bir zam daha!
    İBB'den bir zam daha!
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Dünyayı korkutan açıklama: Perşembeye kadar süreniz var
    Dünyayı korkutan açıklama: Perşembeye kadar süreniz var
    İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! Alpay Özalan: İlk günden beri imamoğlu'nun bir proje olduğunu anlatmaya çalışıyoruz
    İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! Alpay Özalan: İlk günden beri imamoğlu'nun bir proje olduğunu anlatmaya çalışıyoruz