Üzüm hoşafı nasıl yapılır? | Üzüm hoşafı tarifi

Eskiden annelerin gazlı içecek isteyen çocuklarına sağlıklı bir alternatif olarak sundukları hoşaf son zamanlarda biraz gözden düşse de yinede çoğu hanemizde severek tüketiliyor. Çok besleyici kuru üzümle 10 dakikada hazırlanabilen, pilavın, makarnanın yanına pek iyi giden üzüm hoşafı nostaljik lezzet sevenlerce de bolca tüketiliyor. Peki, üzüm hoşafı nasıl yapılır?

Üzüm hoşafı nasıl yapılır?

Malzemeler

2 su bardağı çekirdeksiz sarı kuru üzüm

5 su bardağı su

1 çay bardağı toz şeker

Yapılışı

Kuru üzümlerin çöplerini temizlemekle işe başlayın.

Temizlediğiniz üzümleri bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar soğuk su ekleyin.

10 dakika suda beklettiğiniz üzümleri süzüp tencereye alın.

Tencereye 5 bardak da su ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Kaynayan tencerenin altını kısıp içine toz şekeri ilave edin.

5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Üzüm hoşafı soğuk servis edilmelidir.