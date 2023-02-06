Üzücü haber! Hatayspor'un yıldız ismi Christian Atsu enkaz altında kaldı! Futbolcu hakkında son detayı duyurdular

Son dakika deprem haberi: Merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Hatay'dan üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün son dakikada Kasımpaşa'ya gol atarak takımına galibiyeti getiren Atakaş Hatayspor'un yıldız futbolcusu Christian Atsu, enkaz altında kalmıştı, Ganalı yıldızın son durumu belli oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Gece 4 sularında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Başta Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır ve Malatya olmaz üzere tam 10 ilde de hissedilen depremin ardından bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem futbol dünyasını da fazla derinden sarsmış durumda.

Depremden en çok etkilenen kulüplerden biri olan Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'da 2 futbolcu ve teknik ekipten 2 kişi kurtarılırken bir tüm herkesi merakla içinde beklenen haber geldi.

HATAYSPOR ANTRENÖRÜ VE AİLESİ KURTARILDI

Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel'in ekibinde yer alan atletik performans antrenörü Murat Bel ve ailesi, enkazdan sağ bir şekilde çıkarıldı. Bel ve ailesinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hatayspor'da daha önce de teknik heyetten iki ismin yanı sıra futbolculardan Burak Öksüz, enkazdan sağ olarak kurtulmuş; futbolculardan Onur Ergün ve Bertuğ Yıldırım ise durumlarının iyi olduğuna dair paylaşımlar yapmıştı.

ATSU'DAN BEKLENEN HABER GELDİ

Hatayspor'un yeni sezon öncesi Al-Raed'den kadrosuna kattığı ve bir dönem Chelsea, Everton ve Newcastle United forması giyen Christian Atsu, deprem anında enkaz altında kalmıştı.

sabah'ın aktardığı haberde Sportif Direktörü Taner Savut'la beraber enkaz altında kaldığı öğrenilen Ganalı orta saha oyuncusu Christian Atsu'yla ilgili kulübü Hatayspor'dan açıklama geldi.

Hatayspor Basın ve Dış İlişkiler Sözcüsü Mustafa Özat yaptığı açıklamada, "Sportif Direktörümüz Taner Savut'un enkaz altında olduğunu biliyoruz ama kendisine ulaşamadık. Christian Atsu'ya da ulaşamadık, binasının enkaza döndüğünü öğrendik." ifadelerini kullandı.

Cristian Atsu dün oynanan Kasımpaşa maçında 90+7'de attığı golle galibiyeti getirmiş ve teknik direktör Volkan Demirel ile birlikte çılgın bir sevinç yaşamıştı. İkilinin o görüntüleri önceki gün sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasındaydı.