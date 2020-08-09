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Sağlık

Uzmanlardan yeni uyarı geldi: Son günlerde hıçkırığınız geçmiyorsa...

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün her geçen gün yeni bir belirtisi çıkıyor. Uzmanların son tespiti ise korkuttu. Hıçkırık, koronavirüsün yeni belirtisi olarak kayıtlara geçti.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 13:49:00 -
Uzmanlardan yeni uyarı geldi: Son günlerde hıçkırığınız geçmiyorsa...

Yeni tip koronavirüsün başlıca sebepleri olarak yüksek ateş, öksürük, boğaz ağrısı gösteriliyor. ABD’li araştırmacılar yeni bir belirti daha ortaya koydu.

Dünyanın saygın dergilerinden biri olan The American Journal of Emergency Medicine’de yayınlanan makalede hıçkırığın, koronavirüsün yeni semptomlarından biri olduğu belirtildi.

ABD’de bir hastanın 37,3 derece ateş ve hıçkırığı dışında herhangi bir rahatsızlığı bulunmuyordu. Koronavirüs test yaptıran 62 yaşındaki adamın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Hıçkırık dışında herhangi bir aksi durum görülmeyen adamla ilgili yorum yapan doktorlar, “Hiç semptom göstermiyordu ve ateşi ölçüldüğünde de 37.3 derece ateşi vardı. Fakat hastaneye kaldırılıp testler derinleşince durum ortaya çıktı. Covid-19 testi pozitif çıktı ve ciğerlerinin kapasitesinin de düştüğü görüldü. Adamın ateşi de daha sonra 38.4’e çıktı. Doktorlar, Covid-19 hastalarında farklı semptomlara bakmalı çünkü birçok vaka semptom göstermeden ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

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