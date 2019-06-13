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Uzmanlardan sınav günü kahvaltı uyarısı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Aysun İpek, “Düzenli kahvaltı yapma alışkanlığı kazanılmalı ve sınav günü mutlaka kahvaltı yapılmalıdır.

13 Haziran 2019 Perşembe 17:01
Uzmanlardan sınav günü kahvaltı uyarısı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Aysun İpek, “Düzenli kahvaltı yapma alışkanlığı kazanılmalı ve sınav günü mutlaka kahvaltı yapılmalıdır. Gece boyu aç kalan vücut gün içinde mutlaka enerjiye ihtiyaç duyar. Sınav süresince kahvaltı yapılmadığı takdirde dikkat dağınıklığı, baş ağrısı ve yorgunluk hissi oluşabilir” dedi.


Liv Hospital Samsun Beslenme ve Diyet Uzmanı Aysun İpek, üniversite adaylarına sınav öncesi beslenme önerilerinde bulundu. Sınavın yaklaştıkça beslenme alışkanlıklarının değişebildiğini ifade eden İpek, “Beslenmenin stres yönetimi ve konsantrasyonu önemli ölçüde etkilemesiyle dikkat edilmesi gereken bir konu olduğu unutulmamalıdır. Bu dönemde doğru yeterli ve dengeli bir beslenme şeklinin uygulanması ile oluşabilecek sağlık problemlerinin önüne geçerek, başarılı bir sınav geçirebilirsiniz. Düzenli kahvaltı yapma alışkanlığı kazanılmalı ve sınav günü mutlaka kahvaltı yapılmalıdır. Gece boyu aç kalan vücut gün içinde mutlaka enerjiye ihtiyaç duyar. Sınav süresince kahvaltı yapılmadığı takdirde dikkat dağınıklığı, baş ağrısı ve yorgunluk hissi oluşabilir. Kahvaltıda aşırı yağlı, aşırı tuzlu, aşırı şekerli gıdalara yer verilmemesi gerekir. Yağlı ve şekerli gıdalara bağırsak hareketlerinde düzensizliklere, aşırı tuzlu yiyecekler susamaya neden olur. Tam buğday unu ekmeği ile hazırlanmış peynirli bir sandviç, badem, ceviz, mevsim sebzeleri, mutlaka 1 adet yumurta ve 1 orta boy taze meyve ile ideal bir kahvaltı yapılması önerilir” dedi.



“Yeterli miktarda su tüketin”


Sağlıklı beslenmenin ilk kuralı olan su tüketiminin sınav öncesinde de esnasında da önemli olduğuna dikkat çeken İpek, “Günde 10 bardak kadar su içilmesine özen gösterilmeli. Su, bir çırpıda 1 bardaktan daha fazla içilmemelidir. Sınav günü normalde tüketilen su miktarının üzerine çıkılmamalıdır. Sağlıklı yağ asitlerinden, E vitamininden zengin yağlı tohumlar sınav başarısına, kan şekerinin dengelenmesinde olumlu etkisiyle günde 1-2 avuç kadar tercih edilebilir. Özellikle sınav günü kahvaltıda tüketilmesi kahvaltıyı zengin kılması açısından da önemlidir. Daha önce denemediğiniz besinleri sınav öncesinde tercih etmeyin. Vücudunuzun göstereceği reaksiyonu bilmediğinizden sınava kısa süre kala bir mide bağırsak hassasiyeti ile karşılaşabilirsiniz. Sınava yakın bir sürede daha önce yemek yemediğiniz bir yerde yemek yemeyin. Besin zehirlenmesi ile karşılaşma olasılığınız olduğunu unutmayın” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 17:01
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