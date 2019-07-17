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Uzmanlardan sıcak ve ishal uyarısı

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın’da sağlıkçılar vatandaşların aşırı sıcaklarda ishal ve gıda zehirlenmelerine karşı daha dikkatli olmalarını istedi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:27
Uzmanlardan sıcak ve ishal uyarısı

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın’da sağlıkçılar vatandaşların aşırı sıcaklarda ishal ve gıda zehirlenmelerine karşı daha dikkatli olmalarını istedi. Özellikle içme suyu ve bozulmuş gıdaların metabolizma sistemini bozarak ishale neden olduğunu belirten Liva Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Gezer, “Zehirli ishal tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Özellikle bebek ve çocuklarda daha sık görülen zehirli ishalden en etkin korunma yolu hijyendir” dedi.


Sindirdiğimiz yiyecek ve içeceklerin kalın bağırsaklarınızdan hızlı ve büyük miktarda çıkmasıyla oluşan durumun ishal olarak tan ımlandığını kaydeden Liva Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Gezer, “Vücudumuz normalde, sıvıyı emer ve yarı katı dışkıyı dışarı atar. Fakat kalın bağırsağımız besinlerdeki sıvıyı ememezse, sulu dışkı ortaya çıkar. Hastalık hasta birey ile temastan, ortak kullanılan eşyalardan, tuvaletten de bulaşabilir. Özellikle içinde bulunduğumuz bu günlerde ishal vakallarına karşı daha duyarlı olunmalıdır” dedi.


Yaz aylarında kol gezen bakterilerin en fazla gıdalar üzerinde yuvalandığını ifade eden Başhekim Erdal Gezer, “Yaz döneminde ishal vak’alarını çok görüyoruz. Bu yüzden özellikle ellerin iyice yıkanması, gıdaların yıkanıp tüketilmesi gibi basit hijyen kurallarına dikkat edilmesi önem arz ediyor. Bunun yanında yaz sezonu boyunca bol bol sıvı tüketilmesi de kişinin sağlığı için önemlidir. Özellikle çocukların dengeli beslenmesi ve fast food tarsi gıdalardan uzak durmasını sağlamalıyız” diyerek başta çocuklar olmak üzere yaz döneminde herkesin hijyene daha çok önem vermesini, doğal ve dengeli beslenmesini tavsiye etti.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:27
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