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Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Polonya'daki İklim Değişikliği Konferansı'nda yapmış olduğu açıklamada dünyanın, iklim değişikliğini engelleme yolunda halen çok geride olduğunu söyledi.

04 Aralık 2018 Salı 10:39
Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

Polonya'daki İklim Değişikliği Konferansı'nda konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliğini engelleme yolunda dünyanın halen çok geride olduğunu söyledi.

BBC'nin doğa belgesellerindeki anlatımıyla bilinen David Attenborough ise "İklim değişikliği dünyanın binlerce yıldır karşılaştığı en büyük tehdit. Medeniyetlerimiz çökebilir" dedi.

Pazartesi gün başlayan ve 15 gün sürecek konferans, ülkelere 2015 Paris İklim Zirvesi'nde verdikleri taahhütleri hatırlatma amacıyla yapılıyor.

2015 Paris Anlaşması'yla, küresel sıcaklık artışının yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutulması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Ancak konferansın ilk gününde konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, devlet ve hükümet başkanlarını, yeterince fazla ya da hızlı hareket etmedikleri gerekçesiyle uyardı.

Antonio Guterres, iklim değişikliğinin şimdiden pek çok ülke için "ölüm kalım meselesine" dönüştüğünü söyledi.

'Bir felaketle karşı karşıyayız'

Ünlü belgesel yapımcısı David Attenborough ise konferansta yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin medeniyetlerin çökmesine ve doğal yaşamın tamamen yok olmasına yol açabileceğini belirtti.

Attenborough, "Şu an, küresel boyutta insan yapımı bir felaketle karşı karşıyayız. İklim değişikliği, binlerce yıldır karşılaştığımız en büyük tehdit" dedi.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), atmosfere salınan ve küresel ısınmaya yol açan sera gazı yoğunluğunun 2017'de rekor seviyeye çıktığını açıklamıştı.

Örgüt geçen ay yayımlanan son raporunda, bu gidişatın tersine çevrildiğine dair bir işaret olmadığı ve iklim değişikliğiyle mücadele fırsatının kaçmak üzere olduğu uyarısında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 10:39
  1. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
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    YİYİN İÇİN İSRAFETMEYİN HADİSİNİ O HAKARETETİĞİNİZ HZMUHHAMEDMUSTAFASVS LEMİN SÖZÜNÜ YERİNE GETİRECEKSİNİZ HAKARETEDEN LERİN ARKASINDAKİLERİN MENFATİMİ YOKSA SİZİN YAŞAMIMI
  • Yunus16Yunus1633 dk önce
    ŞÜKÜR EDİLMEYEN BU BOLLUĞUN, KITLIĞI ZATEN ÇOK YAKINDIR.
  • ihsanihsan37 dk önce
    beter ol fransız gavuru suriyede pyd ye destek veriyorsunya
  • ihsanihsan38 dk önce
    patronun abd ye söylesene
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