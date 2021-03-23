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Ekonomi Uzmanlardan dolar/ TL tahmini: Büyük dalgalanmalar bekliyor
Ekonomi

Uzmanlardan dolar/ TL tahmini: Büyük dalgalanmalar bekliyor

Gazprombank Ekonomik Tahminler Merkezi'nden uzmanlar, Türkiye'yi yakın gelecekte büyük döviz kuru dalgalanmalarının beklediğini ve ülkenin uluslararası rezervlerin azalabileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 09:22:00 -
Uzmanlardan dolar/ TL tahmini: Büyük dalgalanmalar bekliyor

Dolar kurunun TL karşısındaki yükselişine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rus uzmanlar, "Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması piyasalarda güçlü tepkiye yol açtı; çünkü yatırımcılar, yeni başkanının faiz indirme politikası izlemesinden korkuyor. Bu, TL'ye olan talebi azaltacak. Eğer Merkez Bankası kuru, henüz yakın zamanda güvenli değerlere yeniden ulaşan uluslararası rezervler sayesinde desteklemeye çalışırsa rezervler hızla tükenmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

Tahminde, "Türkiye'yi önümüzdeki aylarda büyük ihtimalle büyük kur dalgalanmaları ve muhtemelen uluslararası rezervlerin azalması bekliyor" ifadelerine yer verildi.

"Ülkedeki enflasyon hala yüksek seviyede"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha önce defalarca eski Merkez Bankası başkanlarının faiz artırma kararlarına, Türk ekonomisine olumsuz etki ettiği gerekçesiyle karşı çıktığını anımsatan uzmanlar, şunları kaydetti: Görevden alınan MB Başkanı'nın sıkı para politikası sayesinde TL kuru istikrara kavuştu ve geçen yılın yaz aylarının sonunda büyük ölçüde tükenen rezervler artırıldı. Ülkedeki enflasyon halâ yüksek seviyede (Şubat ayında MB’nin hedefi yüzde 5 iken yüzde 15.6 olarak gerçekleşti)."

Öte yandan uzmanlar, Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun daha önce enflasyonla mücadele için faiz indirimi gerektiğini savunduğunu hatırlatarak, bu görüşün günümüzde kabul gören ekonomik teoriyle çeliştiğine ama Cumhurbaşkanı tarafından destek gördüğüne dikkat çekti.

 

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