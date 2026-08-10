Uzmanlardan çok önemli uyarısı! Gençlerde alarm veriyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Musa Polat, boyun düzleşmesi, hastalığı hakkında uyarılarda bulunarak bilgi verdi.

Doç. Dr. Polat, boyun düzleşmesinin tıbbi olarak servikal lordozda azalma şeklinde tanımlanan bir klinik tablo olduğunu belirterek, "Boyun düzleşmesi, omurgamızın en üst kısmı olan boyun omurgamızın C şeklindeki eğriliğinin azalması olarak tanımlanmaktadır. Boyun düzleşmesi önemlidir çünkü boynumuz önemlidir. Boynumuz, kafamızı vücudumuzun üzerinde taşıyan önemli bir bileşenimizdir. Boyun bölgemiz kalbimizden beyne giden damarların ve beynin bir devamı olan omuriliğin geçtiği önemli bir kavşaktır. Bu nedenle boyun sağlığı, sağlıklı bir yaşam için çok değerlidir. Doğduğumuzda omurgamızın şekli büyüdükçe değişir. Çocuk başını tutmaya başladıkça boynundaki kavis, yürümeye ve ayakta durmaya başladıkça da belindeki kavis oluşur. Bu kavislerin oluşumunda kas aktivitesi son derece değerlidir. Kavislerin bozulmasını sağlayan da kas aktivitesinin bozulmasıdır. Boyundaki öne eğilmeyi sağlayan kaslarla arkaya götürmeyi sağlayan kaslar arasındaki dengesizlik, boyun düzleşmesinin en önemli sebebidir. Daha nadir olarak kaymalar, trafik kazalarına bağlı yaralanmalar ve romatizmal hastalıklar da boyunda düzleşmeye neden olabilir" ifadelerine yer verdi.

Boyun düzleşmesi son yıllarda daha sık görülüyor

Son yıllarda boyun düzleşmesi tanısının daha sık konulduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Polat, bunun temel nedeninin boyun ağrılarındaki artış olduğunu söyleyerek, "Omurgamızın bir mekaniği vardır. Nasıl ki bir binanın mekaniği bozulduğu zaman bina ayakta kalamazsa, omurganın da mekaniği bozulduğu zaman şeklinde bozulmalar meydana gelir. Bu mekaniği sağlayan temel faktör de kaslardır. Boynumuzun ön kısmındaki kaslarda kısalma, arka tarafındaki kaslarda zayıflama ve uzama meydana gelirse boynumuzdaki eğriliğin bozulması, düzleşme ortaya çıkar. Daha sık boyun düzleşmesi tanısı koyuyoruz gerçekten ama bunun sebebi aslında boyun ağrılarının artmasıdır. Boyun ağrısıyla polikliniğe başvuran hastaların sayısı arttıkça hastalara daha fazla boyun düzleşmesi tanısı konuluyor. Asemptomatik kişilerde, yani herhangi bir şikayeti olmayan kişilerdeki boyun düzleşmesi varlığı aslında geçmişten günümüze benzer. Ancak boyun ağrısının artmasına bağlı olarak hastalara daha fazla boyun düzleşmesi tanısı konulmaktadır" ifadelerini kullandı.

Telefon ve bilgisayar kullanımı boyun düzleşmesini etkiliyor

Telefon, tablet ve bilgisayar kullanımının yanı sıra yanlış duruşların boyun düzleşmesine neden olabileceğini belirten Doç. Dr. Polat, "Kesinlikle etkiliyor. Telefon kullanımı, tablet kullanımı, bilgisayarlar veyahut öne eğilerek ders çalışma, yüksek yastıkta yatma gibi birçok günlük yaşamda yanlış, hatalı duruşlar, hatalı postürler boyun düzleşmesine sebep olacaktır. Daha da vahimi bu tabloda daha genç yaşlarda, yani adölesan yaş diyebileceğimiz kişilerde dahi boyun düzleşmesi ortaya çıkabilmektedir" dedi.

"Boyun bir günde düzleşmiyor, vücudumuzun doğal korseleri olan kasları kullanalım"

Korse kullanımı ve ortopedik yastıklar hakkında konuşan Doç. Dr. Polat, "Korse kullanımı bazı durumlarda gerekli ama ben rahatlıkla hastalarıma şunu söyleyebiliyorum:

"Vücudunuzun doğal korseleri olan kasları kullanalım. Eskiden sert, esnek olmayan, omurgayı çok sabit bir şekilde tutmaya çalışan korseler kullanılabiliyordu. Düzleşme konusunda hala farklı farklı hastalıklarda kullanılabilir ancak artık boyun düzleşmesinde bu tarz korseleri kullanmıyoruz. Bunun yerine çeşitli geri bildirim sağlayan korseler var. Bunların amacı omurganızı düzleştirmek, sabitlemek değil, sadece size bir geri bildirim sağlamaktır. Siz kendi kas aktivitenizle omurganızı düzleştirirsiniz. Ortopedik yastıklar da yastık seçimi açısından oldukça değerli ve faydalı bir bileşendir. Her ortopedik yastık da aslında bir değildir. Bunu tabii hekiminizle ve deneyerek kullanmakta, seçmekte fayda bulunmaktadır"

Boyun düzleşmesinin postür bozukluklarının önemli bir bileşeni olduğunu söyleyen Doç. Dr. Polat, "Boyun düzleşmesi, postür bozukluklarının önemli bir bileşenidir ancak tek sebebi, tek türü değildir. Boyun düzleşmesi ile başlayan süreç sırtta kamburluğa, belde düzleşmeye, bel ağrılarına, sırt ağrılarına, genel olarak vücut sağlığının etkilenmesine sebep olabilir. Mutlaka unutmamız lazım ki boyun bir günde düzleşmiyor. Bu nedenle boyun düzleşmesinin tedavisi de zaman alıyor. Zamanla yapılacak hem günlük yaşamdaki modifikasyonlar hem düzenli yapılan egzersizler hem de çeşitli tedbirlerle boyun düzleşmesi tedavi edilebilir, ilerlemez. Ancak bunlar için sabırlı olmak gerekir, düzenli uygulamak gerekir" ifadelerini kullandı.