7 yaşındayken kuzeni hediye etmişti! Sayısını 200'e çıkardı

"Güvercin beslemek bana zor gelmiyor ve ne kadar fazla olursa olsun önemi yok, hevesle yapıyorum" Çocukluğundan beri hobi olarak beslediği güvercinlerin sayısını çoğaltarak 200'e yükselttiğini ifade eden kuşçu Yahya Çıplak, "Normalde herkes bana 'kuşçu Yahya' diye seslenir. Lakabım kuş beslediğim ve kuş sevdalısı olduğum için takıldı. Ben 7 yaşımdan, çocukluğumdan beri bu hayvanlara uğraşıyorum ve 45 seneden beri hobi olarak güvercin besliyorum. Güvercinler, vazgeçilmezlerimden birisidir. Benim için onlarsız yaşayamam.