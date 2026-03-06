7 yaşındayken kuzeni hediye etmişti! Sayısını 200'e çıkardı
Hatay'da yaşayan Yahya Çıplak, kuzeninin kendisine 7 yaşındayken verdiği güvercinle başlayan hevesini 45 yıldır yaşattı ve sevgiyle beslediği güvercinlerinin sayısını 200'e yükseltti.
Hatay'da yaşayan Yahya Çıplak, kuzeninin kendisine 7 yaşındayken verdiği güvercinle başlayan hevesini 45 yıldır yaşattı ve sevgiyle beslediği güvercinlerinin sayısını 200'e yükseltti.
Antakya ilçesi Alazı Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki Yahya Çıplak'ın güvercinle tanışma hikayesi 7 yaşında başladı. Amcasının oğlunun kendisine verdiği güvercinle hayvan sevgisiyle tanışan Çıplak, güvercin hevesini 45 yıldır yaşattı ve güvercinlerin sayısını 200'e çıkardı.
Hayattaki en büyük hobisi güvercinleri olan Çıplak'ın 45 yıllık tutkusuyla adı 'kuşçu Yahya' olarak bilinir hale geldi.
"Güvercin beslemek bana zor gelmiyor ve ne kadar fazla olursa olsun önemi yok, hevesle yapıyorum" Çocukluğundan beri hobi olarak beslediği güvercinlerin sayısını çoğaltarak 200'e yükselttiğini ifade eden kuşçu Yahya Çıplak, "Normalde herkes bana 'kuşçu Yahya' diye seslenir. Lakabım kuş beslediğim ve kuş sevdalısı olduğum için takıldı. Ben 7 yaşımdan, çocukluğumdan beri bu hayvanlara uğraşıyorum ve 45 seneden beri hobi olarak güvercin besliyorum. Güvercinler, vazgeçilmezlerimden birisidir. Benim için onlarsız yaşayamam.
Onlar benim en büyük aşkım ve en büyük hobim oldular. Büyüğüm amcam oğlum, bana bir parça güvercin getirdi ve kendi çalıştığı için sonradan güvercinleri bana bıraktı. O günden beri bugüne kadar meraktan dolayı güvercinlerden vazgeçemiyorum. Toplamda 200 güvercinim var ve toplam maliyeti 150 ila 200 bin TL arasında değişiyor. Güvercin türlerine göre; hünkarisi, macarı, posta, gümüş kurusu ve fitillisinden kadar türleri bende bulunur.
En sevdiğim güvercin türü ise dragon güvercin türüdür. Dragon türü ise bir Rus postası güvercinidir. Uzun süredir büyüttüğüm bir güvercin var ve onu çok seviyorum. Güvercin beslemek bana zor gelmiyor. Çünkü ne kadar fazla olursa olsun önemi yok ve hevesle yapıyorum. Ben bu hobiyi aşkla yapıyorum" dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23