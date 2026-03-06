İsrail Cumhurbaşkanı açıkça söyledi! 'Hedef Orta Doğu'yu değiştirmek'

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İran’a karşı yürütülen savaşın temel hedefinin “Orta Doğu’YU değiştirmek” olduğunu söyledi. Herzog, İsrail’in İran’a yönelik bir kara işgali planı ya da çağrısı bulunmadığını ifade etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İran'a karşı yürütülen askeri operasyonların amacının "Orta Doğu'yu değiştirmek" olduğunu belirterek, bu hedefin Tahran'ın nükleer silah geliştirme kapasitesini felç etmeyi ve "küresel teröre" verdiği desteği durdurmayı kapsadığını ifade etti. Herzog aynı zamanda İsrail'in karadan bir askeri müdahale (kara işgali) çağrısında bulunmadığını da vurguladı.

Amerikan CBS televizyonuna konuşan Herzog, İsrail ve ABD'nin İran'ı vurmaktan başka "pek bir seçeneği kalmadığını" savunarak, "Artık herkesin İran'a 'Arkadaşlar, yorulduk ve bu değişmeli' deme vakti gelmişti" ifadelerini kullandı.

"Rejim Değişikliği Şart Değil, Ancak Olursa İyi Olur"

Savaşın hedefleri sorulduğunda Herzog, Tahran'da bir rejim değişikliğinin "illaki" temel amaç olmadığını; asıl gayenin nükleer tehdidi sona erdirerek ve Hamas, Hizbullah ve Husiler gibi bölgedeki vekillerin finansmanını keserek "Orta Doğu'yu değiştirmek" olduğunu açıkladı. Ancak sözlerine, "Öyle ya da böyle, bu durum bir rejim değişikliğine yol açarsa, ne kadar erken olursa o kadar iyi" şeklinde devam etti.

Washington ile İran'ın nükleer silah geliştirmeyi hızlandırmaya yönelik "yeni ve gizli bir planı" olduğuna dair ortak endişeleri paylaştıklarını belirten İsrail Cumhurbaşkanı, Tahran'ın uzun menzilli füze cephaneliğini 2 binden 20 bine çıkarmak istediğini gösteren istihbarat bilgileri olduğunu öne sürdü.

Herzog, "Uluslarının tüm kaynaklarını ve paralarını Orta Doğu'da kaos yaratmaya yatırdıklarını bildiğinizde... Nükleer bombaya doğru koşmak için yeni bir gizli planları olduğunu bildiğinizde, harekete geçmek zorundasınız" dedi.

CBS kanalı ise röportaja düştüğü notta, İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer silah üretmeyi planladığına dair iddialarını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadığına dikkat çekti. Kanal ayrıca İran'ın nükleer programının sadece barışçıl amaçlar taşıdığı yönündeki ısrarlı açıklamalarını da hatırlattı.

"Sahada Asker İstemiyoruz"

Ortak hava saldırılarının beşinci gününe girilirken Herzog, İsrail'in bir kara işgali talep etmediğinin altını çizdi. "Açık olayım, sahada asker (postalların yere basması) çağrısı yapmıyorum... Bunu ne Amerikalılardan ne de başka kimseden talep ediyorum" diyen Herzog, İsrail'in Washington'ı bu çatışmaya ittiği iddialarını da reddetti.

İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'a hiçbir şeyi dikte etmediğini ve Amerika'yı savaşa sürüklemediğini savunan Herzog, Trump'ın kararının "net hususlara ve profesyonel bir karar alma sürecine" dayandığını öne sürdü.

Amerika'da Popüler Olmayan Savaş

Herzog ayrıca bu savaşın "Amerika'da popüler olmadığını" itiraf etti. Bu durumu insanların "savaşın karmaşıklıklarını bilmemesine ve onu önceki savaşlarla karşılaştırmasına" bağlayan Herzog, mevcut çatışmayı "benzersiz bir savaş" olarak nitelendirdi.

CBS'in yayınladığı bir anket ise ABD yönetimi ile halk arasındaki büyük uçurumu gözler önüne serdi. Ankete göre Amerikalıların %62'si Beyaz Saray'ın İran'a yönelik askeri eylemin hedeflerini açıkça anlattığına inanmıyor.

Operasyonların süresi hakkında ise Herzog, İran rejiminin kapasitesini zayıflatmanın "zaman alacağını" ancak verilerin Tahran'ın yeteneklerinde "sürekli bir zayıflama" olduğunu gösterdiğini iddia etti. Gelecekte İran'ı kimin yönetebileceği sorusuna ise yorum yapmaktan kaçınarak, "İran'ı kimin yönetebileceğine karar vermek bizim işimiz değil" yanıtını verdi.

Daily Ummah