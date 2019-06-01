Uzmanlardan bayramda beslenme uyarısı! Bunlardan uzak durun

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Bayramda beslenme, Ramazan ayı sonrası oldukça daha fazla önem taşıyor. Ramazanda tutulan uzun süreli oruç nedeniyle bayramda nasıl beslenilmesi gerektiği merak ediliyor. Ramazan ayında yeme alışkanlarımız değişti. Peki, bayramda nelere dikkat edilmeli?

“Tuz, yağ ve et tüketiminde dikkatli olmalıyız”

Ramazan ayı boyunca iki öğün yemekle metabolizmanın yavaşladığını, bayramda ise öğün sayısının artmasıyla birlikte vücutta bir takım değişikliklerin olabiliceğini belirten Uzman Diyetisyen Fatma Zehra Akçay, “Öğünlere dikkat ederek sabah kahvaltısının yapılmasında büyük fayda var. Kahvaltılarınızda ağır ve doymuş yağ oranının yoğun olduğu gıdalardan uzak durulması gerekiyor. Tuz, yağ ve et tüketiminde özellikle dikkatli olmalıyız.” diye konuştu.

“Sağlıklı olmayan koşullarda hazırlanan tatlılardan uzak durunuz”

Bayramlarda yoğunlaşan tatlı tüketimine ilişkin de önemli uyarılarda bulunan Uzman Diyetisyen Fatma Zehra Akçay, şöyle konuştu:

“Sağlıklı olmayan koşullarda hazırlanan tatlı ve çikolatalardan uzak durunuz. Tatlı seçiminde sütlü tatlıların yanı sıra meyve ve kabak tatlılarının şeker oranlarının az olması nedeniyle tercih edebilirsiniz. Şeker oranı yüksek olan meyve suları, gazlı içecekler yerine taze sıkılmış meyve suları, bitki çayları tüketebilirsiniz. Hazır gıdalardan mümkün olduğunca tuz oranı yüksek olmasından dolayı uzak durmalıyız. Şeker hastaları az yemeyi alışkanlık haline getirmeli ve bol su tüketmeye özen gösterilmelidir.”

“Egzersiz programlarını ihmal etmeyin”

Şeker hastalarının basit karbonhidratlardan uzak durması gerektiğini belirten Akçay, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ramazan ayı boyunca yapılamayan egzersiz programlarına tekrar başlanılmasında büyük fayda olacaktır. Ayrıca tiroit hastası olanlar sabah kahvaltı öncesi ilaçlarını almayı sürdürmeleri gerekmektedir. Diğer kronik hastalığı olup oruç tutmayı tercih edenlerin eski beslenme ve ilaç alım saatlerine dönmesi uygun olacaktır. Kısaca ilaçlarınızı kullanmaya devam edin, egzersiz programlarını ihmal etmeyin.”