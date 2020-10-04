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Teknoloji Uzmanlar uyarıyor: Uzun süre kullanılırsa kansere yol açabilir
Teknoloji

Uzmanlar uyarıyor: Uzun süre kullanılırsa kansere yol açabilir

Hemen hemen herkesin kullandığı cep telefonlarının, uzun süreli kullanıldığında kanser başta olmak üzere çeşitli hastalıklara davetiye çıkardığını biliyor muydunuz? Uzmanlar, cep telefonlarının özellikle uyurken yakında tutulmaması gerektiğini, aksi takdirde kansere yol açabileceğini söyleyerek uyarılarda bulunuyor. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-10-04 05:11:00 -
Uzmanlar uyarıyor: Uzun süre kullanılırsa kansere yol açabilir

Hemen hemen herkesin kullandığı cep telefonu, hayatın vazgeçilmez bir parçası. Ancak uzmanlar, cep telefonlarının uzun süreli kullanıldığında sağlığı tehdit ettiğini, ciddi hastalıklara zemin hazırladığını söylüyor. Sağlığı olumsuz etkileyen güçlü sinyallerle çalışan cep telefonu, hem fiziksel hem de vücut içindeki organlara hasar verebiliyor. Cep telefonu, beyin sağlığını da bozabiliyor. Dalgalar, beyindeki sinirlerin ölmesine yol açabiliyor.

Uyurken telefonunuzu yakınınızda bulundurmayın

Uzmanlar, cep telefonlarının uyuma esnasında kişinin yakınında asla bulunmaması gerektiğini söylüyor. Uyuma esnasında yakın bulundurulan cep telefonu, melatonin hormonunun salınımını azaltıyor. Böylece uyku problemlerinin yanında psikolojik sorunları da beraberinde getiriyor. Ayrıca uzmanlar, bu durumda cep telefonlarının hücrelerin mutasyona uğramasına neden olabildiğini ve kanser hastalıklarına yol açtığını söylüyor.

Uzun süre kullanılan cep telefonu;

- Duruş bozukluklarına sebep olur.
- Yaydığı radyasyonun sinir hücrelerini mutasyona uğratması sebebiyle beyin hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa yol açabilir.
- Beyin gelişimini etkiler, konsantre gücünü düşürür.

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