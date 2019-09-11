Uzmanlar uyarıyor: “Karın ağrınızın sebebi divertikül olabilir”

Uzmanlar, hastalık kramp tarzında karın ağrısı, gaz, kabızlık, yüksek ateş veya kusma gibi belirtiler veren rahatsızlığın kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde cepleşmesine verilen divertikül hastalığı olabileceğine dikkat çekti.

Erkeklerde daha çok görülüyor

Medical Park Ordu Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz, kalın bağırsakta kanama ve iltihaplanmalara neden olabilen divertikül hastalığı hakkında önemli bilgiler verdi.

Hastalığın 40 yaş altındaki kişilerde görülme sıklığının yüzde 10’un altında iken, 80 yaş ve üstü kişilerde yüzde 50 ila yüzde 66 arasında değişmekte olduğunu söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz, “Çalışmalarda prevalans (belirli bir hastalık veya hastalıklara sahip tüm olguların oranı) açısından cinsiyetler arasında bir fark bulunmamıştır. Ancak komplikasyonlar açısından ele alındığında, divertiküllere bağlı kanamaların daha çok erkeklerde görüldüğü saptanmıştır. Divertikül sıklığı yaşla birlikte artış gösterse de obezite sorunu olan gençlerde de sık görülmekte ve divertikülü olan kişilerin yüzde 50’sinin obez olduğu bildirilmektedir. Asya ve Afrika’da çok nadir görülmesine karşın Batı toplumunda sıklığı giderek artmaktadır. Toplumlarda sanayileşme ve Batı tarzı yaşam stili yaygınlaştıkça, divertiküler hastalık görülme sıklığının da artacağı düşünülmektedir” diye konuştu.

Posalı gıdalar tüketin

Doç. Dr. Fuat Ekiz şu bilgileri verdi: “Herhangi bir iltihaplanma olmamış yani divertikülit gelişmemiş veya kanama sorununa neden olmamış divertiküler hastalık için tedaviye gerek yoktur. Bu durumda sadece koruyucu önlemler alınması gerekir. Fakat divertiküler hastalığa bağlı gelişen iltihabi bir durum olan divertikülitin tedavisi ile divertikül hastalığa bağlı gelişen kanama durumlarında tedavi gereklidir. Bu durumlarda gelişen hastalığın şiddetine ve tipine göre tedavi planı değişmektedir. Divertikül hastalığı olanlarda hastalığın ilerlemesi, iltihabi sorunların ve kanamanın gelişmemesi için bazı koruyucu önlemler alınması gerekir. Bunların arasından en önemlisi bol su ve posalı gıda tüketmektir. Elma, armut, şeftali, kuru kayısı, tam tahıl ürünleri, karnabahar, brokoli, ıspanak, havuç, patates, bezelye, mercimek ve nohut posa içeriği bakımından zengin besinlerdir. Düzenli spor yapılmalı ve kabızlık önlenmelidir. Hafif ve orta şiddette divertikülozis ve divertikül hastalığın tedavisi için; diyetteki posalı (lifli) besinleri arttırmak kalın bağırsak içindeki basıncı azaltır ve komplikasyonların gelişmesini önler. Bu nedenle sağlıklı beslenme alışkanlıklarına uyulması gerekir. Divertikülit veya kanama belirti ve bulguları varsa mutlaka bir doktor görüşü alınmalıdır. Tekrarlayan kanama veya iltihap durumlarında cerrahi düşünülmelidir.”