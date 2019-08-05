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Uzmanlar uyardı: “Öğle sıcağında güneşlenmeyin”

Yazın uzun süre plajda güneşlenenler, sıcak havada aşırı fiziksel aktivitede bulunanlar inme tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:30
Uzmanlar uyardı: “Öğle sıcağında güneşlenmeyin”

Yazın uzun süre plajda güneşlenenler, sıcak havada aşırı fiziksel aktivitede bulunanlar inme tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor. Yaşlıların ve daha önce inme geçirmiş hastaların risk altında olduğunu vurgulayan Medical Park Ordu Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Emre Çevik, “Özellikle yaşlılar ve daha önce inme geçirenler yazın sıcak havada dışarıda aşırı fiziksel aktivitede kaçınmalı. Aşırı sıcakta uzun süre güneşte kalmak, hekimin önerdiği diyet ve ilaç programına uymamak inme hastalarının tekrar felç geçirmesine neden olabilir” dedi.


Aşırı sıcak havalar nörolojik hastalıkları da olumsuz yönde etkiliyor.Yazın sıcak günlerinde soluğu plajda alıp uzun süre güneşlenenler, açık havada iş yapanlar, uzun süre güneş altında yürüyüş yapanlar farkında olmadan inme riskine davetiye çıkarıyor. Medical Park Ordu Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Emre Çevik, yaz sıcaklarının tetiklediği nörolojik hastalıklarla ilgili bilgiler verdi.



“Öğle sıcağında güneşlenmeyin”


Yaz mevsiminde aşırı sıcaklarda yorucu fiziksel aktivitelerde bulunmaktan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Emre Çevik, “Yazın günün en sıcak saatlerinde uzun süre güneşte kalmak, hekimin önerdiği diyet ve ilaç programına uymamak inme hastalarının tekrar felç geçirmesine sebep olabilir. Özellikle ileri yaştakiler ve daha önce inme geçirmiş hastalar sıcak havalarda sıvı kaybını önlemelidir. Bu kişilerin bulunduğu ortamların kesinlikle sıcak olmaması gerekir. Öğle sıcağında güneşlenmekten, egzersiz ve efor gerektiren spor faaliyetlerinden uzak durmalıdırlar” dedi.



“Gençler de risk altında”


İnme için risk faktörleri arasında obezite, diyabet ve tansiyonun önde geldiğini belirten Uzm. Dr. Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnme riskini tetikleyen tansiyonun iyi ve düzenli bir şekilde kontrolü, hem damar tıkanıklığına bağlı hem de beyin kanaması ile ilişkili olan inmeden korunmada çok önemli rol oynamaktadır. Ani gelişen konuşamama, anlamama, kol ve bacakta güçsüzlük, görme kaybı, dengesizlik gibi bulgular inme belirtisi olabilir. İnme sadece ileri yaştakileri değil gençleri de etkileyebilmektedir. Dünya genelinde her 6 kişiden biri, hayatının herhangi bir evresinde inme açısından risk altındadır” diye konuştu.



Beyin kanaması tehlikesine dikkat


Aşırı sıcak havalar tansiyon yüksekliğine sebep olabileceği için özellikle tansiyon hastalarının dikkatli olması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Çevik, şöyle devam etti: “Ani tansiyon yüksekliği beyin kanamalarını tetikleyebilir. Bu nedenle direkt olarak güneşe maruz kalınmamalıdır. Yazın sıcak günlerde aç kalmamaya ve düzenli beslenmeye özen gösterilmelidir. Gün içinde su ihtiyacı mutlak suretle giderilmeli ve doktorun verdiği tansiyon ilaçları düzenli olarak alınmalıdır”

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:30
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