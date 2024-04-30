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Otomotiv Emniyet Müdürlüğü ''Sazan sarmalı'na'' karşı uyardı! Araç alırken bu tuzağa düşmeyin
Otomotiv

Emniyet Müdürlüğü ''Sazan sarmalı'na'' karşı uyardı! Araç alırken bu tuzağa düşmeyin

Yeniakit Publisher
2024-04-30 15:44:47 - 2024-04-30 15:44:46
Emniyet Müdürlüğü ''Sazan sarmalı'na'' karşı uyardı! Araç alırken bu tuzağa düşmeyin

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, araç alıp satacak vatandaşlar uyarılarak, "Çok ucuza buldum demeyin, sazan sarmalı oyununa gelmeyin" denildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından, araç alım-satımı yapılırken "sazan sarmalı" olarak adlandırılan dolandırıcılık türüne karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Çok ucuza buldum demeyin, sazan sarmalı oyununa gelmeyin. Araç satış işlemleri boyunca ruhsatın asıl sahibi haricinde hiçbir kişiyle görüşmeyiniz. Noterdeki araç devri esnasında aracın ücretini arkadaş, akraba ve kuzen olarak tanıtılan üçüncü kişilere göndermeniz isteniyorsa dolandırılıyor olabilirsiniz. Dikkatli olalım ve birikimlerimizi dolandırıcılara kaptırmayalım."

Ayrıca, dolandırıldığını fark edenlerin 112 acil çağrı merkezini aramaları da hatırlatıldı.

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