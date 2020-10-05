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Sağlık Uzmanlar el yıkamanın ve yüzeyleri temiz tutmanın önemini sorguladı
Sağlık

Uzmanlar el yıkamanın ve yüzeyleri temiz tutmanın önemini sorguladı

Halk sağlığı uzmanları, koronavirüs pandemisinin başından beri enfekte olma riskinin azaltılması için el yıkamanın ve yüzeyleri temiz tutmanın önemini vurguluyor. Fakat salgın yayıldıkça ve mevcut verilere yenileri eklenince bazı bilim insanları, el hijyenine odaklanmanın önemini sorgulamaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 16:34:00 -
Uzmanlar el yıkamanın ve yüzeyleri temiz tutmanın önemini sorguladı

Koronavirüs pandemisi yayıldıkça ve mevcut verilere yenileri eklenince bazı bilim insanları, el hijyenine odaklanmanın önemini sorgulamaya başladı. Bu uzmanlar, kapı kolları gibi sık kullanılan yüzeyler, salgın önlemleri açısından o kadar da önemli olmadığını açıkladı.

San Francisco’daki Kaliforniya Üniversitesi’nde tıp profesörü olan Monica Gandhi, ABD merkezli bilim yayını Nautilus'a konuştu. Gandhi, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tıp profesörü Monica Gandhi’nin virüse yakalanmanın en kolay yolunun havadaki damlacıklar olduğunu dile getirmesi tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Virüsün yüzeylerden bulaşmadığını söyleyen Gandhi, Artık virüsün yayılmasının yüzeylere ve gözünüze dokunmanızdan kaynaklanmadığını bildiklerini belirtti. Monica Gandhi, çoğu vakada kişiler farkında olmadan, burnundan ve ağzından virüs yayan birilerine yaklaştığı için enfekte olduğunu ifade etti.

Ayrıca Gandhi, bu yorumlarında yalnız da değil. Gandhi’nin açıklamalarından kısa bir süre önce New Jersey'deki Rutgers Üniversitesi'nden mikrobiyoloji profesörü Emanuel Goldman, Lancet dergisinde bir makale yayımladı. Bilim insanı Emanuel Goldman, bu makalesinde virüsün yüzeylerde günlerce hayatta kalabileceğine yönelik çalışmaların önemi sorguladı. Goldman’a göre virüsün cansız yüzeylerden bulaşma ihtimali çok düşük.

Leicester Üniversitesi'nden solunum bilimleri uzmanı Dr Julian Tang da el yıkamanın önemini koruması gerektiğini ancak yüzeylerden kaynaklanan risklerin de abartıldığını belirtti.

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