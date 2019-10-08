Uzmanlar Akit’e konuştu: Barış Pınarı Harekatı bekamız için kaçınılmaz

Emperyalist güçler tarafından yangın yerine çevrilen Ortadoğu coğrafyasına büyük bir huzur getirmek için başlatılacak olan Barış Pınarı Harekatı’nın yankıları sürüyor. Ülkemiz sınırlarında oluşturulmak istenen terör koridoruna da ket vuracak olan Barış Pınarı Harekatı, dünyanın jandarması ABD’nin dize getirilmiş olması yönüyle de önem taşıyor. Büyük şeytan ABD’nin geri adım attığı ve terör örgütü PYD/YPG’nin paniğe kapıldığı Barış Pınarı Harekatı bölgenin mazlum halklarının da umudunu yeşertiyor. Konu ile ilgili Akit’e konuşan askeri uzmanlar ve siyaset bilimciler, operasyonun her yönüyle büyük bir önem taşıdığına işaret ediyor.

Suriyeliler geri dönebilecek

ASSAM Strateji uzmanı Emekli Kıdemli Albay Ali Coşar, işaret fişeği verilen operasyonun Türkiye’nin gücünün de bir kanıt olduğunu belirterek, “Türkiye bu harekatı yapmakla kendi güvenliğini sağlama almış olacak. Bölgenin istikrara kavuşması açısından bu operasyon önem taşıyor. Suriye’nin kuzeyinde güvenliği sağlayamazsak ülkemizin bekası tehlikeye girer. Başarılı olacağımız aşikar. ‘Türkiye’nin orada ne işi var’ demek, ya bilgisizliğin tezahürü ya da kasıt var” dedi. Operasyonun bölge halkları ve Suriyeli mülteciler açısından da önem arz ettiğini kaydeden Coşar, “Fırat’ın doğusunda kalan bölgenin uzunluğu 35-40 km kadar uzanacak. Bu durum 3 milyon kadar Suriyeli sığınmacının yerleşeceğini ihtiva ediyor. Bölgenin istikrara kavuşması ve barış adası haline gelmesi konusunda Türkiye samimi olduğunu gösterdi. Bu operasyona daha fazla geç kalınsaydı İsrail’in arz-ı mevud politikalarına da gün doğmuş olacaktı” şeklinde konuştu.

Türkiye küresel bir güç

Siyaset Bilimci Ferhat Çakır, “Türkiye bu operasyonla birlikte küresel bir güç olduğunu bütün dünyaya gösterdi. ABD, resmen geri çekilmek zorunda kaldı. Bu güne kadar besledikleri terör unsurlarını koruyamayacaklarını açıklaması bile Türkiye’nin siyasi alandaki başarısının bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı. Operasyonun bölgeye de huzur katacağını kaydeden Çakır, “Türkiye’de milyonlarca mülteci var. Bu operasyon onlar içinde bir umut. Kendi ülkelerine gitmelerinin yolu açılacak. Bölgede terör örgütlerinin zulmü altında inleyen soydaş ve dindaşlarımızın da huzura kavuşması demek. Bu operasyon Türkiye’nin ileri gidişinin en açık tezahürüdür” şeklinde konuştu.