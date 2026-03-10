Uzmanlar Açıklıyor: Her 10 Telefonda 9’u Tehlikeli!

Gün boyu elimizden düşmeyen cep telefonları, uzmanlara göre mikrop yuvası haline gelebiliyor. Son araştırmalar, özellikle sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarıyla sürekli temas halinde olan telefonların, tuvalet kapısı, yemek masası ve toplu taşıma gibi riskli alanlardan daha fazla bakteri barındırdığını ortaya koydu.

Hijyen uzmanı Dr. Selin Yılmaz, “Telefonlar genellikle temizlenmiyor ve bu da mikropların hızla çoğalmasına neden oluyor. Her 10 telefondan 9’unda potansiyel olarak zararlı bakteriler tespit ediyoruz,” dedi.

Peki cep telefonunuzu güvenli kullanmak için ne yapabilirsiniz? İşte uzmanlardan altın değerinde öneriler:

Günlük olarak mikrofiber bez ve alkol bazlı temizleyici ile silin.

Yemek yerken veya tuvalet sonrası telefonu kullanmaktan kaçının.

Kılıf ve ekran koruyucu düzenli olarak temizlensin veya değiştirilsin.

Araştırmalar, düzenli temizlikle cep telefonlarındaki bakterilerin %90’a kadar azaltılabileceğini gösteriyor. Uzmanlar, özellikle çocukların ve yaşlıların telefon hijyenine daha fazla dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.

Telefonunuzu temiz tutmak hem sağlığınız hem de sevdiklerinizin sağlığı için kritik önemde. Peki sizin telefonunuz ne kadar hijyenik?