İmamoğlu verileri satmıştı: Pentagon danışmanı Rubin'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Pentagon eski danışmanı Michael Rubin, Türkiye’deki yöneticileri, askerleri ve mühendisleri “İran gibi yaparız” diyerek açıkça tehdit etti. Bu skandal açıklamaların ardından, Ekrem İmamoğlu ekibinin 2019 ve sonrasında İstanbul’un verilerini Amerika ile paylaştığı, hatta sattığı iddiaları yeniden gündeme geldi.

"İstanbul ve Ankara için de geçerli"

İsrail'in Tahran'daki trafik kameralarına sızarak İranlı liderlerin ve generallerin yerini tespit ettiğini öne süren Rubin, şu küstah ifadeleri kullandı:

"Aynı durumun İstanbul ve Ankara'da da geçerli olması muhtemeldir. İsrail ya da ABD'nin; Hamas veya Hizbullah'ı desteklemeye ya da Kürtleri öldürmeye karışan Türk siyasetçilerin, drone fabrikası çalışanlarının, istihbarat görevlilerinin ve askerî yetkililerin nerede bulunduğuna dair bilgileri çeşitli Kürt partilerine sağlaması ne kadar sürecek? Eğer gelecekte İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma olursa, hareketleri trafik kameraları tarafından takip edilen bu kişilerin ne kadar süre hayatta kalacağı düşünülüyor? Bir dakika mı? Beş dakika mı? Muhtemelen daha uzun değil."