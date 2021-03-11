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Gündem Uzmanından kritik uyarı: Evde kalın
Gündem

Uzmanından kritik uyarı: Evde kalın

Türkiye'nin özellikle doğu kesimlerine çamur yağacak. Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, ''Yağmurla beraber tozun aşağı inmesi ve etkisinin geçmesi, diye bir şey düşünülebilir; ama öyle değil. En az 1-2 gün evde kalmanın faydası olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 10:27:00 - 2021-03-11 10:30:38
Uzmanından kritik uyarı: Evde kalın

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, toz fırtınasının neden olacağı çamur yağışının kirlilik dışında sağlık için önemli sorunlar oluşturabileceğini belirtti.

Şenyiğit, "Yağmurla beraber tozun aşağı inmesi ve etkisinin geçmesi, diye bir şey düşünülebilir; ama öyle değil. Bu toz fırtınası ya da tozun o bölgede birikmesi bazen uzun süreli, yağmurdan sonra da devam edebilecek şekilde kendi etkisini gösterebilir. Yağmurdan sonra açık hava bile olsa en az 1-2 gün evde kalmanın faydası olduğunu düşünüyorum" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, perşembe günü Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı beklendiğini açıkladı. Özellikle Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinde toz taşınımıyla meydana gelebilecek hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalacağının belirtildiği açıklamada, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, yarından itibaren etkili olacak toz fırtınasının yağmur yağan yerlerde kirlilik yaratma dışında ciddi sağlık sorunları oluşturabileceği uyarısında bulunarak şunları söyledi:

"Sahra çöllerinden gelen toz fırtınasının Türkiye'yi etkisi altına alması bekleniyor. Aynı zamanda yağmur da bekleniyor. Dolayısıyla yağmur yağdığı zaman bu toz fırtınası maalesef yer yüzüne çamur olarak sirayet edecektir. Bu durum arabalarda ve belli yerlerde kirlilik yaratma dışında aynı zamanda sağlık için önemli sorunlar oluşturabilir. Yağmur yağan yerlerde yağmurla beraber bu tozun aşağı inmesi ve etkisinin geçmesi diye bir şey düşünülebilir, ama öyle değildir.

Bu toz fırtınası ya da tozun o bölgede birikmesi bazen uzun süreli, yağmurdan sonra da devam edebilecek şekilde kendi etkisini gösterebilir. Onun için yağmurdan sonra açık bir hava bile olsa en az bir iki gün evde kalmanın çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Kar yağışında toz bulutu etsinin daha da azaltacak. Ama bu demek değildir ki bu zararsızdır diye. Kar yağışının olan yerlerde de hastaların çok dikkat etmesi gerekiyor. Her ne kadar toz fırtınası etkisini azaltsa bile kar nedeniyle oluşan soğuk havayla birlikte hastalar üzerinde etkili olacak. Hastaların aynı şekilde dikkatli olmaları gerek."

Yağmur yağmayan yerler için de uyarılarda bulunan Prof. Şenyiğit, özellikle kuah, astım, solunum yolu hastalığı ve alercisi olan vatandaşların kapı ve encereleri açmamaları gerektiğini söyledi. Tozun akciğere girmesiyle kendi hastalıklarının tetiklenebileceği vurgusunu yapan Şenyiğit, "Yağmurun olmadığı yerlerde toz fırtınası olduğu zaman, tabi bunun derecesi çok önemli, özellikle gözün görmeyeceği şekilde çok yoğunsa sağlığa etkisi daha fazla iken, daha az toz hareketi de daha az sağlığa zarar verebilir. Ne yapabilir bu, özellikle astımı olan, kuahı olan, solumsal hastalığı olan ve alerjik hastalığı olan kişilerin çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bu tozun burundan veya ağızdan akciğere girmesiyle kendi hastalıkları tetiklenebilir. Onun için o hastalardan rica ediyorum, bu tür durumlarda eğer toz fırtınası varsa mümkünse dışarı çıkmayın, havanın güzelliğine kanmayın, çünkü hastalığınız tetiklenebilir ve atak geçirebilirsiniz. Evde kalmanızın çok büyük faydası var. Toz yoğunluğunun çok fazla olduğu yerlerde mutlak surette dışarı çıkılmaması lazım, kapıların kapatılması, pencerelerin kapatılması lazım ve havalandırmanın yapılmaması lazım" dedi.

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