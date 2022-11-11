Uzmanı önerdi: Ara tatilde ekran detoksu yapın

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği ara tatil başlıyor. Ara tatillerin çocukların sosyal ve akademik gelişimleri için önemli olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Selin Kalabaş, bu dönemin verimli geçirilmesi için ebeveynlere tavsiyede bulunarak, ekran detoksu yapmalarını önerdi.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 19 milyonu aşkın öğrenci, 14-18 Kasım'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatilini yapacak. Bu dönemin doğru değerlendirildiğinde çocukların hem dinlenebilmesi açısından hem de derslerindeki eksikleri gidermeleri adına fırsat olduğunu kaydeden İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi, Uzman Klinik Psikolog Selin Kalabaş, ebeveynleri uyardı. Okul döneminden direkt tatil moduna geçişin çocuğun düzenini bozacağına dikkat çeken Kalabaş, bu durumun çocuğun yeniden okula dönüşte zorluk yaşamasına neden olabileceğini söyleyerek, izlenmesi gereken doğru adımları paylaştı.



“Ekran detoksu yapın”

Ara tatillerin sağlıklı geçirildiğinde çocuğun kendini yeterli hissetmesi, sağlıklı bir öz benlik geliştirmesi ve aynı zamanda akademik benlik algısının olumlu olarak gerçekleşmesini sağlayabileceğini belirten Kalabaş, aileleri ara tatili verimli geçirmeleri konusunda uyararak, “Bu dönemde ekran detoksu yapmalarını öneriyorum. Bütün aile biraz da olsa sosyal medyadan uzak kalsınlar. Aileler, çocuklarının yetersiz hissettiği yanları tespit edip, ihtiyaçlarına bakıp, oraları tamir edip, yeniden yapılandırmaya çalışsınlar. Özellikle birlikte aktivite yapabilirler. Bu aktivitelerin yüksek maliyette olmalarına gerek yok. Mutfağı, ev dışındaki alanları aktivite alanlarına dönüştürebilirler. Önemli olan çocuğun ihtiyacını doğru tespit etmektir” dedi.



Sosyal gelişimleri için akranlarıyla zaman geçirmeleri önemli

Dikkat eksikliği olan, öğrenme güçlüğü çeken ve üstün zekâlı çocukların okul döneminde zorluk yaşayabildiğini belirten Kalabaş, çocukların ihtiyaçlarının doğru değerlendirilmesinin önemli olduğuna değinerek, “Bu noktada aileler çocuklarına destek verebilirler. Aynı zamanda ara tatil akranla kurulan ilişkiler anlamında da önemli. Arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirebileceği koşullar oluşturulabilir. Böylece sosyal becerilerinin gelişmesine de katkı sunulmuş olur” diye konuştu.



“Çocukla kaliteli zaman geçirilmeli”

Çalışan anne ve babaların da bu süreci iyi değerlendirebileceğini söyleyen Kalabaş, “İş çıkışlarında çocuklarıyla sağlıklı vakit geçirebilirler. Çocukta doyum sağlamak için önemli olan onların biricikliğine atıfta bulunulan kaliteli zamanlardır. Anne ve babalar işteyken çocuklarını spor faaliyetlerine yönlendirebilirler. Ayrıca çocuğun içindeki agresyonu dışa vurmak için sanata da yönlendirebilirler” şeklinde konuştu.



“Ebeveynlerin okulla ilgili geri bildirimleri çocuğun okula tutumunu etkiliyor”

Okula dönüş ve uyum sürecinde yaşanacak muhtemel zorluklara karşı tavsiyelerde bulunan Kalabaş, “Öncelikle uyum sorununun nedenini tespit etmek önemli. Aynı zamanda rutinlere de devam edilmeli. Yavaş yavaş okul düzeninin tatil düzenine getirip sonra da okula başlangıç düzenine tekrar yavaş geçiş yapmak lazım. Ayrıca ebeveynlerin okulla ilgili geri bildirimleri de çocuğun okula tutumu için önemli. Çünkü çocuğun çevresinden aldığı geri bildirimler onları ya okula bağlıyor ya da okuldan uzaklaştırıyor. Aileler çocuklarıyla olumlu sohbetler yapabilirler, aile toplantıları düzenleyebilirler. Aile bireyleri kendi okul deneyimlerinden de bahsedebilir” dedi.



“Ders çalışmayı oyunlaştırabilirler”

Son olarak tatilde çocukların derslerini unutmamaları için tekrarın önemli olduğunu söyleyen Kalabaş, “Ebeveynler çocuklarıyla bire bir çalıştığında nerede eksikleri olduğunu daha iyi gözlemleyebilirler. Bu noktada ders çalışmaya oyunu da dahil etmeyi önemli buluyorum. Örneğin öğretmencilik oynayarak konuyu daha iyi anlamış mı bunu gözlemleyebilirler. Çocuk konuyu ailesine anlatabilir. Böylece çocuk konuyu daha iyi öğrenip, tekrar yapmış olur” ifadelerinde bulundu.