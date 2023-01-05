Uzmanı bunu ilk kez söyledi: Küresel ısınma Avrupa'yı kavuruyor! İki ülkeye kritik uyarı tahmini

Küresel ısınma konusunda bilimsel makalelere yer veren Jeofizik Atmosfer Araştırmaları Dergisi, son sayısında Stockholm Üniversitesi Çevre Bilimleri Bölümü'nün küresel ısınma konusunda yapmış olduğu araştırmaya yer verdi.

Araştırma, Avrupa'nın diğer kıtalardan çok daha hızlı bir şekilde ısındığını ortaya koydu. Makaleye konu olan araştırmanın ayrıntılarına bakıldığında, son 40 yılda Avrupa'nın büyük bir bölümünde yaz aylarında yaşanan ısınmanın Birleşmiş Milletler'in (BM) gelecek 50 yıl için öngördüğü tehlike eşiğini çoktan aştığını gösterdi.

Buna göre, Avrupa'da hava sıcaklıklarının kötümser beklentiyi şimdiden iki santigrat derece aştığı görüldü. Makalenin en çarpıcı tespitindeyse, "Kıtadaki iklim, özellikle Güney Avrupa'da daha kuru hale geldi ve bu da daha şiddetli ısı dalgalarına ve artan yangın riskine yol açtı" ifadelerine yer verildi.

"AEROSOL DENİLEN SU DAMLACIKLARI YOĞUNLUĞUNU YİTİRDİ"

BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), küresel ısınmada gezegen ortalamasının 1 santigrat derecenin altında kalması uyarısında bulundu.

"Avrupa En Hızlı Isınan Kıta" araştırmasını yürüten ekibin başkanı, Stockholm Üniversitesi Doçent Dr. Paul Glantz'e göre, aşırı ısınan ve kuruyan toprak nedeniyle havadaki nem ve buharlaşma azaldı.

Bunun en bariz sonucu ise Avrupa'da görüldü. Kıta üzerindeki bulut örtüsü incelenerek Güney Avrupa'da daha güçlü hissedilen sera etkisi, kuru alanların daha da kurumasına yol açtı.

Avrupa kıtasındaki asıl sorunun havadaki Aerosol denilen su damlacıklarının yoğunluğunu yitirmesi yüzünden yaşandığı belirtiliyor. Bu durum kıta üzerindeki nemin artık yerini adeta bir kalın örtünün aldığı anlamına geliyor.

HİNDİSTAN VE ÇİN'DE GELECEKTE ŞİDDETLİ ISINMA OLABİLİR

Damlacık yoğunluğu açısından Hint Okyanusu ve Pasifik'te bulunmanın avantajını kullanan Hindistan ve Çin'de bile su damlacıklarını engelleyen fosil yakıt kullanımı nedeniyle gelecekte çok şiddetli ısınma yaşanabilir. tgrthaber'in aktardığına göre: İklim araştırmacılarına göre, son dönemde kuraklık afetinin daha sık görüldüğü bu ülkelerde eğer Avrupa'nın yaşadığı oranda ısınma yaşansaydı tam bir felaket gerçekleşirdi.

Ayrıca araştırmalar, Çin ve Hindistan'ın Avrupa'daki benzer ısınma katsayılarına doğru hızla ilerlediğine işaret ediyor. Yakın bir dönemde ise iklim mültecileri sorununun dünya gündemine gireceğine dikkat çekiyor.