  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'yi yandaşlıkla suçlayan CHP'de Vedat Kazıcı depremi

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerden oluşan heyet yardım dağıtımını şova çevirdi

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri
için kalan
Aktüel

Uzmandan tarım ve hayvancılığın Kovid-19'dan etkilenmemesi için destek sürmeli çağrısı

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Keskin: - "Kovid-19 kapsamında düşünürsek devletin gerek bitkisel, gerek fark ödemeleri gerekse organik tarım ödemelerine sağladığı esneklik çok olumlu. Destekler bu süreçte devam ederse ivme artar. Özellikle 2016'dan itibaren yakalanan ivme sekteye uğramamış olur" - "Sağlanan desteklerin dışında çok sayıda yatırım yapılması, kalkınma ajanslarının çiftlikleri desteklemesi ve devletimizin yatırımları bu rakamların artışında etkili olmuştur. Hayvancılığın son yıllardaki artışı Kovid-19 sonrası da devam edecek"

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:52:47 -
Uzmandan tarım ve hayvancılığın Kovid-19'dan etkilenmemesi için destek sürmeli çağrısı

ERZURUM (AA) - SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Keskin, "Kovid-19 kapsamında düşünürsek devletin gerek bitkisel, gerek fark ödemeleri gerekse organik tarım ödemelerine sağladığı esneklik çok olumlu. Destekler bu süreçte devam ederse ivme artar. Özellikle 2016'dan itibaren yakalanan ivme sekteye uğramamış olur." dedi.

Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinden hayvancılık ve tarımın en az etkilenen sektörler olacağını aktardı.

Hayvancılık ve tarımın salgın sürecinden güçlü çıkacağını belirten Keskin, "2016'dan itibaren canlı hayvan popülasyonunun artmasındaki etkenler bellidir. Sağlanan desteklerin dışında çok sayıda yatırım yapılması, kalkınma ajanslarının çiftlikleri desteklemesi ve devletimizin yatırımları bu rakamların artışında etkili olmuştur. Hayvancılığın son yıllardaki artışı Kovid-19 sonrası da devam edecek." dedi.

Keskin, 2016'dan itibaren Türkiye'deki hayvan popülasyonunun 66 milyonun üstüne çıkmasını kırılma noktası olarak değerlendirdi.

Hayvancılığın geliştiğini, son 3 yılda ortaya çıkan rakamlarla bariz şekilde görmenin mümkün olduğunu ifade eden Keskin, şöyle konuştu:

"Hayvancılıkta gelişmenin zirve yaptığı yıl 2016. Hayvancılık veya tarım ile alt sektörlerindeki ekonomik gelişmişlik, ülke genelinde ekonomik gelişmişlik seviyesi ile orantılıdır. Yani dünyanın hiçbir yerinde ekonomisi iyi, tarımı kötü veya tarımı iyi, genel ekonomisi kötü bir ülke göremezsiniz. Kovid-19 süreci, tarım ve hayvancılığın stratejik bir mesele olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Tarım ve hayvancılık sektörü diğer sektörlerden birtakım ayrıcalıklara sahip. Devletimizin, Kovid-19 sürecini iyi yönetmesinin ardından, tarım ve hayvancılığa esneklikler sağlaması çok olumlu sonuçlar ortaya çıkardı."

Prof. Dr. Keskin, canlı hayvan sayısındaki artışın ve alt sektörlere katkılarının devam etmesinin de izlenecek politikalarla mümkün olacağını söyledi.

Hayvancılık ve tarımı, inşaat sektörü ile kıyaslamanın ise asla mümkün olmayacağına dikkati çeken Keskin, şunları kaydetti:

"Son yıllarda Bakanlığın tarım politikalarında çok önemli adımları var. Kovid-19 kapsamında düşünürsek devletin gerek bitkisel, gerek fark ödemeleri gerekse organik tarım ödemelerine sağladığı esneklik çok olumlu. Destekler bu süreçte devam ederse ivme artar. Özellikle 2016'dan itibaren yakalanan ivme sekteye uğramamış olur. Devletimiz, Kovid-19 ile mücadelede iyi bir süreç yönetti ve başarılı oldu. Bu başarıyı ortaya konulan rakamlardan görüyoruz. Tarım sektörü sürekli desteklenmesi gereken bir sektördür. Desteklemeler tamamlanınca ivme artacak."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı