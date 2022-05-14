Uzman öğretmenlik sınav konuları neler? MEB başöğretmenlik eğitim konuları hangileri? Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ne zaman, hangi konularda soru çıkacak? Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlik meslek kanunu çerçevesinde kariyer basamağı doğrultusunda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kariyer basamağını devreye aldı. Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Buna göre uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım’da yapılacak. Peki Uzman öğretmenlik sınav konuları neler? Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı yani uzman öğretmen sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Eğitim programı başvuruları 1 Haziran'da başlıyor. Sınav sonuçları ise 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak. Eğitim programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak olup uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim konuları neler? Uzman öğretmenik ve başöğetmelik sınavında hangi konulardan soru sorulacak?