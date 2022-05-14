  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Uzman öğretmenlik sınav konuları neler? MEB başöğretmenlik eğitim konuları hangileri? Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?
Eğitim

Uzman öğretmenlik sınav konuları neler? MEB başöğretmenlik eğitim konuları hangileri? Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ne zaman, hangi konularda soru çıkacak? Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlik meslek kanunu çerçevesinde kariyer basamağı doğrultusunda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kariyer basamağını devreye aldı. Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Buna göre uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım’da yapılacak. Peki Uzman öğretmenlik sınav konuları neler? Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2022-05-14 09:13:00 - 2022-05-14 09:14:02
Uzman öğretmenlik sınav konuları neler? MEB başöğretmenlik eğitim konuları hangileri? Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı yani uzman öğretmen sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Eğitim programı başvuruları 1 Haziran'da başlıyor. Sınav sonuçları ise 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak. Eğitim programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak olup uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim konuları neler? Uzman öğretmenik ve başöğetmelik sınavında hangi konulardan soru sorulacak?

Uzman öğretmenlik sınav konuları hangileri?

Başöğretmenlik sınav konuları hangileri?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay