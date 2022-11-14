Uzman öğretmenlik sınav giriş yeri ÖĞREN | MEB uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi indir
Merakla beklenen uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri açıklandı. Sınava girecek olan öğretmenler ise sınav giriş belgelerine nereden nasıl erişim sağlayabilecekleri araştırıyor.
Uzman öğretmenlik sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek olanların merakla beklediği sınav giriş yerleri ise belli oldu. Peki, sınav giriş belgesi nereden indirilir?
Uzman öğretmenlik sınav giriş yeri ÖĞREN | MEB uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi indir
Uzman öğretmenlik sınavı giriş yerlerine ilişkin açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "19 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgeleri, "basvuru.meb.gov.tr" adresinde erişime açıldı. Uzman ve başöğretmenlik için sınava katılacak öğretmenler, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme girerek belgelerine erişebilecek" denildi.
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