Uzman öğretmenlik eğitimleri ne zaman yapılacak?
Merakla beklenen Öğretmenlik Kariyer Eğitim programı takvimi açıklandı. Uzman öğretmenlik eğitimlerine katılmak isteyenler ise başvuruların ne zaman yapılacağını, eğitimlerin ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor.
Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge yayımlandı. Peki, uzman öğretmenlik eğitimleri re zaman?
Uzman öğretmenlik eğitimleri ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:
Eğitim programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak olup uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
19 Kasım 2022'de yapılacak yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.
Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.